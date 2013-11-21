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Региональная украинская кухня переформатировалась

Интересный обзор национальных традиций в течение последних 5 лет.
Украинские рестораны перепишут меню

Автор: ДЕНИС ВЕРГУН/ 21 июня 2016

В моду входят новые форматы и блюда, в том числе, региональная украинская кухня.

Сейчас украинские рестораторы делают основной упор на национальную, итальянскую кухню, а также блюда на мангале, рассказал UBR.ua соучредитель компании Poster Родион Ерошек.

По данным аналитиков, из 14 тыс. отечественных ресторанов почти 80% предлагают блюда национальной украинской кухни, около 73% имеют в меню блюда итальянской кухни и еще 45-50% — гриль и блюда на мангале. 

Примерно 20% предлагают популярную в Украине грузинскую кухню. Порядка 16% ресторанов ориентированы на японскую кухню. 4% заведений являются авторскими и столько же предлагают экзотические для нашей страны блюда — кубинской, китайской, азиатской, американской кухни, а меню для вегетарианцев. 

Отдельные позиции меню, такие как паста, пицца, стейки, гриль, греческий салат и чиз-кейк можно найти практически в любом ресторане. 

"Кризис пока что подталкивает рестораны к универсальности. Кто бы ни зашел в заведение, он должен найти там самые востребованные позиции: украинскую кухню, а также те самые пасту, гриль, пиццу. Это "узнаваемые" позиции, и они не требуют дорогих или редких ингредиентов. Но этот формат постепенно "отмирает", — заверил Родион Ерошек. 

Впрочем, сами рестораторы отмечают еще большую популяризациюнациональной кухни и большее разделение меню по регионам страны. 

По словам владельца одесского ресторана "Бодега 2 Карла" Дмитрия Сикорского, какое-то время национальных ресторанов было много, но в них подавали тяжелую еду, "шароварную" кухню, не очень новаторскую и гурманскую. 

Сейчас наконец начали появляться рестораны, где можно попробовать действительно интересные блюда различных областей нашей страны.

Некоторые новости напишем только для рассылки. Вы не встретите их на сайте UBR.ua, и сможете получить только письмом, если подпишетесь на нас. "Например, рестораны подольской, карпатской, бессарабской кухни. В нашем ресторане мы сделали акцент на последнюю, работаем только с локальными продуктами и наши блюда приготовлены по реальным рецептам, собранным в глубинке", — отмечает ресторатор. Еще один тренд — "хипстерские" заведения. Сформировалась новая молодежная культура, для представителей которой стали открываться тематические кафе и рестораны. Как утверждает Родион Ерошек, те, чье детство пришлось на 2000-е, стали работать и зарабатывать, следовательно, тратить деньги, на отдых, гаджеты, модную одежду и модные места. Это поколение иначе относится к ресторанам — скорее, как к модному и обязательному атрибуту повседневной жизни.

"В нашей стране ресторан все еще не является местом, куда приходят, чтобы поесть. Это, скорее, модная тусовка. Благодаря, в том числе, новой молодежной культуре, ситуация меняется. Открылось много "бургерных", набирает обороты кофейный тренд", — говорит Дмитрий Сикорский.

Об устойчивой моде на бургеры, но уже с сожалением, говорит еще один эксперт. По словам совладелицы ресторанов "Подворотня" и "Ma Cocotte" Ольги Казанцевой, европейские ресторанные тренды — это локальные продукты, здоровое питание и выдержанные авторские концепции.  В Украине это пока единичные заведения.

"Три года назад в "Подворотня" был раздел меню "Каши". Каши проиграли бургерам (которых у нас в меню принципиально нет). Но реванш не за горами! В Европе каши и другие моно-кухни — устойчиво модный тренд. А в Днепре бургеры — "это наше все", и они будут лидерами по продажам в ресторанах еще какое-то время", — заметила Казанцева.

Впрочем, эксперты полагают, что после кризиса количество необычных форматов и более экзотических кухонь на ресторанном рынке Украины увеличится. Через год-два, когда кризисные явления начнут ослабевать, на ресторанном рынке будут преобладать две тенденции.

"Во-первых, в классе премиум ресторанов будет больше экспериментов, больше ресторанов авторской и монокухни, а их ротация будет происходить еще быстрее. Подобные заведения редко живут дольше 3-5 лет, но именно они — светская основа и визитная карточка ресторанного бизнеса Киева и Одессы. В низком и среднем сегменте продолжится консолидация ресторанного бизнеса, появится больше сетей и отдельных гастрономических и ресторанных комплексов", — резюмировал Родион Ерошек.

ubr.ua

Экономика Рестораны
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