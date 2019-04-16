Украинская промышленность набирает обороты: в Кабмине подвели итоги По данным Минэкономразвития, наибольший рост показало производство мебели и продуктов.

Объемы промышленного производства в Украине в марте 2019 года выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го. Об этом написала сегодня, 24 апреля, пресс-служба Министерства экономического развития и торговли на своей странице в Facebook.

В сообщении также перечислены отрасли, показавшие наилучшую динамику роста за прошлый месяц:

- производство мебели (+12,9%);

- производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (+7,3%);

- добыча сырой нефти и природного газа (+5,3%);

- производство химических веществ и продукции (+5,2%).

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что крупные и средние предприятия Украины завершили 2018 год с прибылью в размере 353 млрд грн. Наибольшую прибыль получила промышленность (149,4 млрд грн), финансовая и страховая деятельность (74 млрд грн), а также оптовая и розничная торговля (61,1 млрд грн).

segodnya.ua