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Украина ушла от советских стандартов классификации древесины

В основу новых принципов определения качества лесоматериалов положены размер и характеристики бревен.

В связи с переходом Украины на европейские стандарты классификации древесины изменились принципы определения качества лесоматериалов, которые предусматривают разработку дополнительных параметров распределения лесопродукции. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Бондарь.

Он напомнил, что с начала текущего года Украина перешла со старых советских ГОСТов на европейские стандарты классификации и измерения деловой древесины.

"2018 год стал последним годом, когда Украина работала по советским ГОСТам. Гослесагентство планомерно готовилось к переходу на новые государственные стандарты, гармонизированные с европейскими. Если раньше деловая древесина (лесоматериалы круглые) распределялись на три сорта – І, II, III, и был ряд сортиментов по назначению, то с 2019 года подразделяется на четыре класса качества — А, В, С, D, как и в европейских странах, с отсутствующим определением их направления использования", – сообщил Бондарь.

Он отметил, что в основу принципа классификации по европейской системе стандартизации круглых лесоматериалов положен показатель размера и качества бревен — чем больше диаметр и меньше количество пороков древесины, тем выше класс качества.

"Только объективные показатели могут сегодня служить определением класса качества. Все остальные материалы круглые, которые не подходят под эти четыре классификации, классифицируются как древесина дровяная для промышленного использования длиной 2-4 метра и направляются на производство щепы технологической или топливного назначения, раскалывание на топливную древесину. Другая древесина для промышленного использования длиной до 2 метров может быть реализована как топливо физическим и юридическим лицам", – подчеркнул специалист.

 

Он также сообщил, что европейские стандарты существуют на лесоматериалы из деревьев таких пород, как бук, дуб, сосна, можжевельник, пихта, лиственница, тополь, тис. В то же время нет нормативов по классификации древесины из пород деревьев, которые есть в немалом количестве в Украине. В Европе из-за слишком малого количества такой древесины классификацию для нее определяют по наиболее приближенному стандарту, например, качество бревна из ольхи или осины определяют по нормативам на тополь.

Так как в Украине при применении такой классификации может возникать целый ряд противоречивых вопросов, после консультаций с экспертами и производителями из европейских стран было принято решение о разработке дополнительных Технических условий, которыми устанавливаются требования к классификации тех видов лесопродукции, которые не регламентируются европейской классификацией.

"Все страны ЕС, которые имеют европейские стандарты, в них не запрещается разработка собственных стандартов, которые дополнительно разъясняют или конкретизируют эти стандарты. Так и в Украине были разработаны дополнительные технические регламенты для некоторых видов деревьев, таких как береза, ольха, липа, граб, акация, осина, черешня, и других", – акцентировал Бондарь.

Заместитель председателя профильного агентства подчеркнул, что с переходом на европейскую систему классификации лесопродукции снимутся вопросы избыточного контроля за реализацией древесины и продукции из нее со стороны целого ряда контролирующих органов страны, которые из-за недостатков стандартизации имели претензии к лесхозам и деревообрабатывающим предприятиям.

delo.ua

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