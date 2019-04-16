Российские товары будут ввозить в Украину с ограничениями до 2020 года В правительстве утверждают - это ответ на пошлины для украинских товаров в России.

В Украине продлили ограничения на импорт отдельных российских товаров до 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает Урядовий портал.

"Кабинет министров Украины продлил действие двух разработанных Минэкономразвития постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт продукции происхождением из России. Постановления предусматривают полный запрет ввоза ряда товаров из РФ, а также продление действия таможенных ставок на некоторые товары из России, которые до 2015 года ввозились без пошлины. Срок действия решений продлен до 31 декабря 2019 года с возможностью их продления в будущем“, - указано в сообщении.

В частности, более высокие ставки ввозной пошлины продлили для пищевой продукции из РФ, а также косметических средств личной гигиены, продукции химической промышленности для сельского хозяйства, хлористого калия, железнодорожного оборудования и других видов товаров. На портале пояснили - ограничения продлили в ответ на аналогичный шаг по отношению к украинским товарам со стороны России, а также с целью защитить национальные интересы и украинский бизнес. Как сообщалось ранее, в Украине отменили НДС на импорт оборудования для эко-проектов.

dengi.ua



