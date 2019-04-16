Фрилансер и предприниматель: почему эти два понятия несовместимы Фрилансеров обычно сравнивают с наемными работниками, мотающими срок в офисах с девяти до шести. На стороне «свободных художников» в аргументацию сразу вступает тот факт, что фрилансер сам себе начальник и самостоятельно принимает решения, за какую работу и по какой цене браться. Такая идея стала для украинцев достаточно заманчивой. Хотя звучит она, как претензия на лавры «предпринимателя», это два совершенно разных понятия.

Некоторые фрилансеры в погоне за предпринимательской славой периодически попадают в ловушку развития. Как ее обойти и в чем разница между этими двумя понятиями, в своем блоге на Medium написал предприниматель и писатель Сет Годин. Редакция AIN.UA приводит полный перевод его заметки.

Фрилансер — человек, которому платят за его работу. У него почасовая или попроектная ставка. Фрилансеры пишут, разрабатывают дизайн, консультируют, ведут бухгалтерию и налоговую отчетность или клеят обои. Фриланс — самый простой способ начать новой бизнес.

Предприниматели используют деньги (предпочтительно чужие), чтобы построить бизнес больший, чем они сами. Предприниматели зарабатывают деньги, пока спят. Они фокусируются на росте и масштабировании системы, которою построили. Чем больше, тем лучше.

Цель фрилансера — иметь стабильную работу без начальника. Отлично делать свое дело, постепенно повышая спрос, вместе с которым должна расти ставка и качество проектов.

Цель предпринимателя — продать бизнес за кучу денег или построить долгосрочную дойную корову, стабильную и не слишком рискованную в управлении. Предприниматель строит организацию, которая создает перемены.

Но иногда фрилансеры попадают в ловушку: их охватывает зависть по отношению к предпринимателям и они начинают нанимать других фрилансеров для работы на себя. Такой подход не масштабируется. Управление работой фрилансеров — не тоже самое, что работа фрилансером. Руководство другими и сохранение лучших проектов для себя – то, что приводит «амбициозных» фрилансеров к проблемам. В них виноват и денежный поток. Инвесторы не хотят вкладывать в такой бизнес деньги, потому что фрилансер в душе не сможет продать свой бизнес.

Если человек предприниматель, то он не сможет добиться успеха, используя собственный труд для закрытия проблемных мест. Потому что его труд конечен. Он не масштабируется. Если перед вами работа, с которой может справиться только вы, то вы не строите систему, а лишь нанимаете себя (и, вероятно, платите недостаточно).

Эта проблема достаточно долго не теряет своей актуальности. Кажется, если приложить больше усилий для ее решения, то мы сможем быть и фрилансером, и предпринимателем. Новые инструменты дают фрилансерам больше возможностей, чем когда-либо, а наша культура толкает нас к быстрому росту бизнеса.

Но большее количество усилий не разрешит эту дилемму. Рано или поздно, идея «работать больше» не сможет масштабироваться. Тревис [Каланик, СЕО Uber] не водит Uber, а Шерил [Сандберг, СОО Facebook] не пишет код.

Решение невероятно просто.

Если вы фрилансер — занимайтесь фрилансом. Определите, как выполнять лучшую работу в своей сфере и делайте ее для правильных клиентов. Не переживайте, отказываясь от проектов, и не беспокойтесь о периодах простоя. Вы фрилансер по найму и вам нужно сфокусироваться на репутации и течении бизнеса. Можно найти помощь в лице ассистента или отдать на аутсорс какую-то часть проекта, но ваша работа всегда будет оставаться вашей работой.

Фрилансеры выходят вперед благодаря росту спроса на них, увеличению ставки (и соответствию ей). Они развиваются, становясь более вовлеченными, умными и эффективными.

Если вы предприниматель, не нанимайте себя. Постройте бизнес, который работает и процветает с вами или без вас. Это может быть не лучшим вариантом для вашего эго, но наверняка хорошо скажется на банковском счете.

Можно менять роли, заниматься сайд-проектами, иметь две «работы». Но нельзя быть двумя людьми одновременно, нельзя фрилансерством проложить путь к предпринимательскому успеху.

Павел Красномовец, ain.ua