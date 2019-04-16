Возврат товаров в Украине: как не остаться без денег и покупки Эксперты рассказали о важной детали, которую следует учитывать.

При возврате покупок украинцам следует требовать документ, которые подтверждает такую операцию – иначе есть риск остаться и без денег, и без покупки.

Прошлой осенью Арина Рогова купила в магазине туфли. Но уже дома поняла, что хочет вернуть обувь.

"Оформила все бумаги на возврат. Мне сказали, что вернут деньги на карту. Прошла неделя, две, три – мне никто деньги не возвращал. Я обратилась снова в этот магазин, мне сказали: нужно еще подождать. Прошло еще два месяца – ни денег, ни туфлей", – вспоминает Арина.

Проблема в том, что в обмен на обувь покупательница должна была потребовать документального подтверждения операции, советуют защитники прав потребителей.

"Должен быть чек о намерениях возврата денег. Даже если вы рассчитывались с помощью терминала, в нем проводится операция "возврат денег" – и сразу будет чек. Если чека не даль – это просто обман", – рассказывает заместитель исполнительного директора общественной организации союза потребителей Украины Михаил Шарко.

Впрочем, даже без указанного чека представители магазина, где Арина покупала туфли, заверили нас, что готовы мирно уладить конфликт.

"Пусть девушка напишет на адрес генеральной дирекции магазина – на сайте все есть. Попробуем разобраться в этом недоразумении", – говорит представительница магазина Лариса Бамбушкар.

Если же в магащине отказываются оформить возврат покупки и отдать деньги за нее в течение отведенных законом 14 дней – это уже нарушение закона, предупреждает эксперт.

"Можно спокойно вызывать полицию, чтобы она разбиралась. Потому что нарушаются права потребителя. Деньги вам должны вернуть", – объясняет Шарко в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Не помешает также обратиться в Госпродпотребслужбу. Контакты местных отделений этой организации можно найти в уголке потребителя.

kontrakty.ua