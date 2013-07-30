Все страны Евросоюза прекратили выпуск банкнот номиналом 500 евро

Германия и Австрия прекратили выпуск банкноты номиналом в 500 евро.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Банкноты номиналом в 500 евро, которые сейчас находятся на руках у граждан, не изымаются из обращения. Ими можно пользоваться и обменивать без каких-либо ограничений.
В ЕС решили прекратить выпуск банкнот номиналом в 500 евро из-за беспокойства, что они могут "способствовать незаконной деятельности".
Например, миллион евро в таких купюрах весит всего 2,2 килограмма и легко помещается в сумку от ноутбука.
Такая же сумма в купюрах по 100 долларов, которое является высшим номиналом американской валюты, весит в шесть раз больше.
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