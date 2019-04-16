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Первый год после включения в санкционный список издания "Экономические известия" и "Украинский бизнес портал"

Санкции против ООО "Медиа инновейшн групп" и ООО "Украинский бизнес портал" СНБО ввел на три года. Соответствующее решение СНБО принял 2 мая прошлого года.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против украинских ООО "Медиа инновейшн групп" (издание "Экономические известия") и ООО "Украинский бизнес портал". Санкционный список опубликован на сайте президента Украины. 

Ограничения ввели на три года. 

Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения финансовых и экономических обязательств, запрет пользования радиочастотным ресурсом, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также другие меры, установленные законодательством, в том числе блокирование провайдерами доступа к интернет-ресурсам eizvestia.com и ubp.com.ua. 

2 мая СНБО принял решение о введении новых и продлении существующих санкций против граждан и юридических лиц России, которые связаны с российской агрессией против Украины. 

Под санкции, в частности, попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, миллиардеры Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, а также беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко. Кроме этого, в список попала электронная платежная система WebMoney, нефтегазовые компании "Лукойл", "Трансойл", "Роснефть" и другие юрлица. 

Источник: gordonua.com

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