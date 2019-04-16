Новое в Законе Украины «О публичных закупках» В 2019 году президент Петр Порошенко подписал Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» и некоторые другие Законы Украины относительно осуществления мониторинга закупок.

Закон позволяет органам государственного контроля осуществлять эффективный мониторинг закупок с целью предупреждения нарушений в этой сфере и соблюдения заказчиками законодательства на всех стадиях закупки. Закон будет способствовать предупреждению потерь публичных средств путем усиления контроля за публичными закупками, а также создает условия для преодоления коррупции в этой сфере.

Глава государства подчеркнул, что платформа ProZorro уже оздоровила сектор государственных закупок, сэкономив десятки миллиардов бюджетных средств.

Президент отметил, что подписанные им изменения в Закон о государственных закупках, внедряют автоматический риск-менеджмент в закупках. «В он-лайне будет работать система риск-индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником что-то не так. Это нововведение адресовано, в первую очередь тем, кто научился или учится обманывать ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях вычислить тех, кто хочет обойти систему», - подчеркнул Петр Порошенко. // president.gov.ua

Как это все будет работать вместе? // uteka.ua

На смену «допорогам» - упрощенная процедура закупок. Главное новшество, которого мы уже давно ожидаем - это введение упрощенной процедуры закупок, которая придет на смену допороговых торгам. Это будет еще одна закупочная процедура, которую заказчики будут осуществлять на суммы от 50 000 гривен. То есть если на сегодняшний день заказчики обязаны покупать товары и услуги на сумму от 200 тыс. грн, а работы от 1,5 млн грн, путем проведения тендерной закупки, то упрощенные закупки нужно будет проводить от 50 тыс. грн независимо от предмета закупок . Изменения коснутся и заказчиков-монополистов, которые сейчас могут закупать работы без конкурса на сумму до 5 млн грн. Теперь за такой подряд почти 5 млн грн смогут посоревноваться представители бизнес-среды. То есть и для обычных заказчиков, и для монополистов установлена одна грань. Упрощенная процедура торгов будет очень простой и быстрой в реализации, поэтому заказчикам ничего бояться. Во временных рамках - это ориентировочно полторы-две недели на проведение процедуры. Также будет предусмотрена возможность не отменять тендер, где представлено только одно предложение. То есть, если заказчика устраивает этот контрагент, то не нужно искать еще каких-то, чтобы закупка состоялась. Не проводить упрощенные торги можно будет в чрезвычайных ситуациях, которую нужно будет детально обосновать. Перечень таких причин в законе нет, поэтому, здесь могут быть и злоупотребления со стороны заказчиков, но заранее ничего не будем загадывать. Заключить прямой договор без проведения упрощенной закупки можно будет, если перед этим была проведена такая закупка, однако на нее никто не пришел. Почему это для нас так важно? Так как сейчас главной проблемой допороговых закупок является то, что они по сути ничем не регламентируются. В законе указано, что заказчики вынуждены придерживаться принципов закупок, но вместе с тем, какие бы нарушения они не совершили во время таких закупок, механизма наказания заказчиков не существует. Такая проблема какой-то степени отпугивала потенциальных участников тендерных закупок. Обычные предприниматели не делят торги на допороговые или открытые. И есть большая вероятность, что этот предприниматель больше не захочет участвовать в тендерах. Теперь такая проблема исчезнет, поскольку за нарушение закона в упрощенной закупке заказчик будет нести такую же ответственность, как и в открытых торгах. Забыл загрузить справку? Не волнуйся, выдохни и загрузи ее. Еще одно важное нововведение, которое нас ждет - это возможность для участников исправить недостатки в своих предложениях, если таковые имеются. Технически это будет выглядеть так: заказчик начинает рассмотрение предложений и видит недостатки в предложении дешевого участника, подробно описывает все, чего не хватает и дает возможность предпринимателю или компании в течение 24 часов дозагрузить необходимые документы. Это наконец решит проблему дисквалификаций качественных поставщиков или подрядчиков, которые при подаче тендерного предложения не всё учли. Бывает, что забыли какую-то справку дозагрузить, копии аналогичных договоров или писем-отзывов, или банально одну страницу паспорта уполномоченного лица. Если все эти вещи есть, но участник их ошибочно не загрузил в систему, то в течение короткого времени он будет возможность это исправить. Уверенн в своей правоте? Пришли жалобу в АМКУ, получи положительное решение и верни свои деньги. Большие изменения ждут в представлении жалоб в Антимонопольный комитет. Прежде всего, руководители организаций теперь будут нести ответственность за невыполнение решения АМКУ. Также заказчики не смогут отменить торги, пока АМКУ рассматривает жалобу участника, а для участников появится возможность обжаловать отменены закупки. Отныне участники также не смогут отозвать свою жалобу - коллегия Антимонопольного комитета обязательно рассмотрит ее, даже если участник передумал жаловаться. Оплата жалобы теперь будет происходить через систему ProZorro. На сегодняшний день оплата осуществляется через банк, участники должны подгружать платежки в систему, АМКУ это все вручную проверяет и выясняет действительно ли была оплата, а не просто в фотошопе сделана квитанция. Теперь все станет проще - в ProZorro появится функционал по оплате жалобы, поэтому проблема проверки оплаты жалоб отпадет. Возрастет и сама стоимость подачи жалобы, которая сейчас стоит 5 тыс. грн при закупке товаров и услуг и 15 тыс. грн - при закупке работ. Сегодня это не такие большие суммы для недобросовестных предпринимателей, которые хотят заблокировать закупку, имея какие-то свои интересы. Теперь стоимость жалобы будет составлять 1,5% от ожидаемой стоимости, то есть если закупка объявлена на 10 млн грн, то заплатить за рассмотрение жалобы придется 150 тыс. грн. Предусмотрено также максимальное ограничение стоимости жалобы - не более 350 прожиточных минимумов. Такими значительными средствами участники вряд ли будут рисковать, будучи не уверенными в своей правоте. Но если жалобщик действительно уверен и Антимонопольный комитет подтверждает злоупотребления со стороны заказчика, в таком случае предприниматель получает свои средства назад. Каталог в системе ProZorro - интернет-магазин для заказчиков? Именно так. В системе ProZorro вместо проведения упрощенных закупок можно будет использовать электронные каталоги. Это будет касаться только закупок товаров и будет неким аналогом интернет-магазинов, которыми мы все привыкли пользоваться. Условно, если заказчик хочет закупить ноутбук определенной марки, то ему нужно будет зайти в раздел электронного каталога, оставить свою заявку с ожидаемой стоимостью товара, количеством единиц и месту поставки и через некоторое время он получает информацию, что определенный участник электронного каталога продаст ему эти ноутбуки за такую то цену. Что мы получим в результате? С одной стороны, заказчикам придется снова учиться пользоваться чем-то новым, а с другой стороны - заказчики смогут оставить свою заявку в электронном каталоге и на следующий день получить поставщику и оперативно закупить товар. Выигрывают от этого все. Зачем оно нам надо? Когда система только начала работать, то очевидно, что все учесть было невозможно. Это касается и модели обжалований в АМКУ, которую можно создать только с опытом работы системы и создание электронного каталога в ProZorro. А такие вещи, как упрощенные процедуры закупок, несомненно очень необходимы. Мы видим, что заказчики очень неравномерно проводят допороговые закупки. Видим, что есть области, где проводят сотни и тысячи допороговых закупок в месяц, а есть такие, где допороговых конкурентных торгов практически не проводят. Например, за 9 месяцев во Львовской области проведено почти 7 тыс.допороговых закупок, а в соседней Закарпатской всего 440 процедур. Надеемся, что эти изменения будут уже на этой неделе проголосованы и мы увидим настоящую революцию в работе системы ProZorro.

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