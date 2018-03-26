Бизнес

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Singapore Airlines получила награду за лучший бизнес-класс

Лучшей авиакомпанией мира признана сингапурская компания Singapore Airlines. Она является одной из крупнейших в мире авиакомпаний, а ее самолеты летают в более чем в 60 пунктов назначения в 35 странах на 6 континентах.

Топ-10 лучших авиакомпаний мира по данным агрегатора TripAdvisor:

  1. Singapore Airlines
  2. Qatar Airways
  3. EVA Air
  4. Emirates
  5. Japan Airlines
  6. Southwest Airlines
  7. Azul
  8. Air New Zealand
  9. Jet2.com
  10. ANA (All Nippon Airways)

Singapore Airlines получила награду за лучший бизнес-класс. Qatar Airways – тоже лучший бизнес-класс. Авиаперевозчик Emirates отмечен за лучший салон первого класса.

В категории лучший премиальный экономический класс отмечена авиакомпания Air New Zealand. Лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic, а лучшей компанией-лоукостером – Jet2.com.

allkharkov.ua 

Экономика Транспорт
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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