Топ-10 лучших авиакомпаний мира по данным агрегатора TripAdvisor:
Singapore Airlines получила награду за лучший бизнес-класс. Qatar Airways – тоже лучший бизнес-класс. Авиаперевозчик Emirates отмечен за лучший салон первого класса.
В категории лучший премиальный экономический класс отмечена авиакомпания Air New Zealand. Лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic, а лучшей компанией-лоукостером – Jet2.com.
В пяти немецких городах действуют транспортные системы «трамвай-поезд» (трамтрейн) и они решили максимально дешево закупить подвижной состав....
Ежедневно более 600 000 человек в Нью-Йорке используют желтое такси, которое уже давно стало всемирно известным символом этого города. Компания...
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Депутатам СГС немедленно внести изменения в целевую программу обновления пассажирские транспорта на 2019-2021 годы, заменив...
С понедельника, 21 мая, коммунальное предприятие «Электроавтотранс» начнет изменять графики движения автобусов....
На сайте онлайн-петиций появились ответы на подобные обращения сумчан на транспортную тематику....