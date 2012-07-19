Бизнес

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Ужесточение правил для ФЛП приведет к эмиграции специалистов

Сообщество ИТ-специалистов и компаний Львова считает неприемлемым проект закона об ужесточении правил для ФЛП.

Об этом говорится в заявлении на сайте сообщества.

“ИТ-индустрия особенна тем, что работает на глобальном рынке, получая доходы от клиентов со всего мира, начиная с США и Канады, стран Европы и Азии, заканчивая Израилем. Система упрощенного налогообложения позволила компаниям официально урегулировать бизнес отношения работая с различными странами и континентами, передавая интеллектуальную собственность заказчикам”, – заявил Львовский ИТ Кластер.

Отмечается, что оплата труда программистов составляет более 80% от всех затрат компаний, предоставляющих услуги ИТ-аутсорсинга. Резкое и значительное повышение налоговой нагрузки при фоновом повышении глобальной конкуренции на этом рынке сделает их бизнес-модель невозможной для дальнейшего роста, а для средних и малых компаний вообще невозможной для дальнейшего существования.

В заявлении отмечается, что принятие закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда” приведет лишь негативным последствиям как для каждого отдельного ИТ-специалиста, так и для бизнеса и экономики Украины в целом.

Среди таких последствий:

  • Спад динамики роста ИТ-индустрии в Украине.
  • Эмиграция ИТ-специалистов.

Уменьшение финансовых показателей.

news.finance.ua

Экономика Рынок труда
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