Ужесточение правил для ФЛП приведет к эмиграции специалистов

Об этом говорится в заявлении на сайте сообщества.
“ИТ-индустрия особенна тем, что работает на глобальном рынке, получая доходы от клиентов со всего мира, начиная с США и Канады, стран Европы и Азии, заканчивая Израилем. Система упрощенного налогообложения позволила компаниям официально урегулировать бизнес отношения работая с различными странами и континентами, передавая интеллектуальную собственность заказчикам”, – заявил Львовский ИТ Кластер.
Отмечается, что оплата труда программистов составляет более 80% от всех затрат компаний, предоставляющих услуги ИТ-аутсорсинга. Резкое и значительное повышение налоговой нагрузки при фоновом повышении глобальной конкуренции на этом рынке сделает их бизнес-модель невозможной для дальнейшего роста, а для средних и малых компаний вообще невозможной для дальнейшего существования.
В заявлении отмечается, что принятие закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда” приведет лишь негативным последствиям как для каждого отдельного ИТ-специалиста, так и для бизнеса и экономики Украины в целом.
Среди таких последствий:
Уменьшение финансовых показателей.
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в первом квартале 2018 года....
В Сумской городской центр занятости в поисках работы с 14 по 20 июля обратился 131 человек....
Ситуация на рынке труда в Сумах ухудшается....
Обнародованные данные Главного управления статистики в Сумской области свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда в этом году улучшилась.... 8