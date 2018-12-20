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Главные тренды на рынке сельхозтехники

Продолжаем подводить итоги 2018 года. Вместе с коллегами с Traktorist.ua проанализируем основные новинки, тенденции и успехи на украинском и мировом рынках сельхозтехники.

Год начался довольно непросто для продавцов техники, что было связано с неурожаем 2017-го. Но впоследствии продажи стабилизировались, а 2018-й подарил нам еще целый ряд событий: премьер, юбилеев и инновационных разработок, которые будут задавать тренды в сельском хозяйстве в последующие несколько лет, а может, даже и десятилетий.

Дни поля DLG
Дни поля DLG

Согласно данным Государственной фискальной службы Украины, импорт и экспорт сельскохозяйственной техники, по сравнению с 2017 г., существенно не изменился.

Например, в категории «Машины и оборудование для сельского хозяйства, садовые или лесохозяйственные для подготовки или обработки почвы; катки для спортивных площадок» наибольшее количество импортированных машин — из Германии.

Трактор Fendt
Трактор Fendt

Первенство экспорта тоже неизменно — в Россию.

Страна назначения

Экспорт с 01.01.2018 по 30.11.2018 $ тыс.

Германия

2906

Молдова

7961

Россия

18711

Другие

8461

К октябрю 2018 Украина ввезла 70211 тракторов на $451,4 млн. За тот же период времени за пределы Украины было реализовано 1061 трактор на $6,249 млн. Большинство тракторов (78%) было импортировано из Китая, а экспортировано (63%) — в Беларусь.

А за период с января по август 2018 г. в Украине было произведено 1652 трактора, 1697 плугов, 1512 отвальных плугов, 1964 рыхлителя и культиватора, 1334 дисковых борон, 3216 борон, 1939 сеялок, 28 зерноуборочных комбайнов, 3349 прицепов и полуприцепов.

Всего за отчетный период Украина экспортировала сельхозтехники почти на $29 млн, а импортировала почти на $250 млн.

 

Новинки на украинском рынке

На украинском рынке произошло много важных изменений, в частности, вернулся финский бренд Valtra. Первыми на украинских полях появились тракторы Valtra T-серии: Т194 Active и Т234. Выбор этих моделей объяснили тем, что в Украине динамично развивается сегмент 200-сильных тракторов. На XII Международной выставке «ИнтерАГРО-2018» корпорация AGCO представила новинку для украинского рынка — трактор Valtra A95. Трактор оснащен 4-цилиндровым двигателем Agco Power с объемом 4,4 л и мощностью 103 л. с. Механическая трансмиссия Powershift имеет три диапазона, в каждом из которых 4 рабочих скорости.

«Это машина, которую можно покупать на замену тракторам МТЗ или ХТЗ малого сегмента», — отметил продакт-специалист Fendt & Valtra Сергей Лукьянец.

Сергей Лукьянец, продакт-специалист Fendt & Valtra
Сергей Лукьянец, продакт-специалист Fendt & Valtra

Корпорация AGCO представила гусеничный трактор Fendt 1159 МТ. Гусеничная система приводится в действие благодаря силе трения между поверхностями заднеприводных колес и внутренней поверхностью гусеницы. Кроме того, одним из отличий такого трактора является наличие средних колес.

Гусеничный трактор Fendt 1159 МТ
Гусеничный трактор Fendt 1159 МТ

Кроме того, компания «Бизон-Тех» на совместном стенде с корпорацией AGCOпредставила 400-сильный трактор Massey Ferguson 8737S. Это обновленная модель трактора MF 8737, которая имеет новый дизайн, увеличенное количество опций и усовершенствованную систему управления.

На рынке Украины появился «Сичеславский тракторный завод», который представил 110-сильный трактор «Сичеслав-1104». Модель 1104 имеет 4-цилиндровый 110-сильный дизельный двигатель Deutz, 150-литровый бак, клиренс 380 мм и 45-литровую гидросистему.

Кроме того, представили отечественный трактор Слобожанец ХТА-250-30 производства «Слобожанской промышленной компании». Сельхозмашина, оснащенная турбодизельным двигателем Iveco N67 ENTX 20.00 мощностью 238 л. с., имеет 12 передач переднего хода (от 4,07 до 32 км/ч) и 4 передачи заднего хода (от 6,14 до 9,7 км/ч).

Итальянская компания Maschio Gaspardo представила высокоскоростной высевающий аппарат Chrono, который получил серебряную награду InterAGRO Innovation Award 2018. Chrono — это инновационный высевающий аппарат от Maschio Gaspardo, способный работать на скоростях до 20 км/ч.

«Основная задача секции, которая будет выполнять посев на скоростях 15-18 км/ч, — выдерживать глубину посева и обеспечивать качественную раскладку семян. Для этого Chrono оборудован пневматической пружиной, которая позволяет создать давление на высевающий аппарат до 300 кг. В зависимости от скорости и условий, в которых будет работать аппарат, оператор из кабины трактора может управлять давлением», — сообщил директор компании «Маскио-Ґаспардо Украина» Дмитрий Давыденко.

Pöttinger представил посевной комплекс Terrasem C6 Fertilizer, который сочетает в себе полноценную дисковую борону, эффективный каток-шасси и сеялку. Это обеспечивает выполнение за один проход предпосевной обработки, уплотнения и посева.

Посевной комплекс Terrasem C6 Fertilizer
Посевной комплекс Terrasem C6 Fertilizer

В этом году Суффле Агро Украина начала продажи пневматических сеялок SKYMaxiDrill и EasyDrill. Сеялка MaxiDrill предназначена для работы в экстремальных условиях. Благодаря конструкторскому решению эта сеялка может работать по влажной почве с большим количеством пожнивных остатков. EasyDrill предназначена для работы по пожнивным остаткам, мульче и по классической технологии.

Компания Lemken презентовала на Международных днях прессы во Франции 6 новинок, которые были привезены в Украину в ноябре этого года: полунавесной плуг Diamant 16, культиватор Karat 12, дисковая борона Rubin 10, сеялки Solitaire 25 и Azurit 9, а также опрыскиватель Primus 12.

Сеялка Azurit 9 уже откатала демотур, ее тестировали в 32 хозяйствах, а сейчас компания собирает информацию о повышении урожайности. Azurit 9 Lemken предлагает использовать с сошниковым брусом от Solitaire 25.

«Если этот брус снять и навесить Azurit, то получается комбинация из трех агрегатов: впереди у нас идет ротационная борона Zirkon, затем— бункер от Solitaire 25 и третий агрегат — Azurit. В Solitaire 25 засыпаются удобрения, а семена — в Azurit. Фишка Lemken в том, что мы компонуем много агрегатов», — заявил специалист по поддержке продаж «Лемкен-Украина» Александр Киянец.

Berthoud впервые в Украине презентовала самоходный опрыскиватель Bruin,адаптированный специально к украинским условиям. Для этого компания объехала много хозяйств в стране, получив практические рекомендации фермеров.

«Это для нас большое историческое событие. Мы производим опрыскиватели только во Франции и уже не первый год экспортируем их. Компания работает в 52 странах, но никогда не делала машины специально для отдельных регионов. Berthoud адаптировала ее под требования украинского рынка. Эта машина — полностью другой концепт, другой подход», — отметила Елена Пельтек.

Бестселлеры «АСТРА» этого года — погрузчики Manitou 732 и 735, в 2018 г. дилер продал 60 таких машин. Эти агрегаты являются дальнейшим развитием старой модели 731, у которой была увеличена грузоподъемность и усовершенствована гидравлика. Кроме того, в ноябре этого года компания завезла в Украину погрузчик Manitou MLT-X 960пока, правда, только в единственном экземпляре. Его владельцем стало фермерское хозяйство «Украина».

Погрузчик Manitou
Погрузчик Manitou

Громко заявил о себе комбайн Claas Lexion 770 мощностью 524 л. с. Среди особенностей агрегата: двигатель Perkins, объем бункера — 12800 л, и система очистки Jet Stream. «Фишкой» этой модели является Auto Crop Flow — защита систем обмолота, сепарации и измельчения незерновой части урожая от перегрузки и забивания.

«Херсонский машиностроительный завод» выпустил первый комбайн собственного производства Skif-280 Superior. Зерноуборочный комбайн Skif-280 Superior является аналогом комбайна Sampo Rosenlew SR 3085 Superior, который выпускает финская компания Sampo-Rosenlew.

Не обошлось и без новых дилерских центров: «Бизон-Тех» открыла в Тернополе дилерский центр по обслуживанию и продаже техники бренда Massey Ferguson.

«Это первый сервисный центр, который мы открываем в Тернополе. Мы к этому очень долго шли: начинали работать как дистрибьютор минеральных удобрений, пестицидов и семян. Я уверен, что за продажей техники — будущее и, в частности, успешность дилерской компании», — заявил совладелец «Бизон-Тех» Вадим Коверник.

 

Тенденции сельхозтехники в мире

Мировые тенденции на рынке сельхозтехники тоже меняются, в частности, более востребованными становятся колесные тракторы. Согласно бизнес-анализу thewomenssecrets.com глобального рынка колесных тракторов, в котором рассматривается оценка новых возможностей рынка в 2018-2023 гг., до 2023 года среднегодовой прирост глобального рынка колесных тракторов возрастет до 20%.

Основные сегменты глобального рынка колесных тракторов, согласно отчету:

Среди мировых новинок и наград — инновационные разработки, в частности, трактор Case IH Maxxum 145 ActiveDrive 8 получил главную награду Tractor of the Year 2019 на международной выставке техники для сельского хозяйства и садоводства EIMA 2018. Он был отмечен за полуавтоматическую трансмиссию 24x24 ActiveDrive 8 с 8 ступенями в каждом из 3 диапазонов.

Кроме того, выбрали победителей и в других номинациях. Fendt 313 Vario выиграл в категории Best Utility. Среди специализированных тракторов, предназначенных для работы в садах и виноградниках, победил трактор Same Frutteto CVT 115 S. В категории Best Design первое место снова получил Case IH Maxxum 145 ActiveDrive 8.

Компанию John Deere по итогам выставки в Брно наградили золотой и серебряной медалями за инновационные технологии для комбайнов и сеялок точного высева. Зерноуборочный комбайн John Deere серии S700 получил Гран-при TECHagro 2018 по инновации. Система Integrated Combine Adjustment 2 (ICA2)— это первая на рынке система для полной автоматической оптимизации настроек комбайна, которая позволяет поддерживать заданную производительность на постоянном уровне.

А робот Xaver от Fendt уже зарекомендовал себя в поле. Начальный исследовательский проект полевого работа Xaver получил награду 2018 Technology Transfer Award и научное признание специалистов европейской отрасли робототехники.

Главные события года

Громким событием этого года стало 100-летие тракторов John Deere

Бренду Kuhn в 2018 г. исполнилось 190 лет. За это время компания успела зарегистрировать более 2000 международных патентов.

Техника Kuhn
Техника Kuhn

В этом году американская компания AGCO на заводе Valtra в Линнавуори (Финляндия) выпустила миллионный двигатель AGCO Power. 

Fendt уже в 12-й раз провел масштабный День поля Fendt Saaten-Union. Поле вблизи Ваденбрунна посетило около 55 тыс. гостей, здесь представили более 100 единиц самоходной техники: тракторы, комбайны, опрыскиватели.

«Завод Кобзаренко» отпраздновал 25-й юбилей, в честь которого в Липовой Долине был устроен праздничный День поля. К юбилею были показаны в работе более 30 единиц техники, среди которых 8 машин — новинки 2018 года.

Доходы растут

Ведущие мировые производители увеличили размер доходов. Claas в 2018 увеличил оборот компании на 3,4% до нового рекордного уровня в €3,89 млрд, по сравнению с €3,76 млрд в прошлом году. Представив модель Jaguar 960 Terra Trac, концерн Claas первым вывел на рынок кормоуборочный комбайн на гусеничном ходу.

Claas Lexion
Claas Lexion

Общий доход Deere & Co в 2018 г. достиг почти $37,4 млрд, что на 26% больше, чем в прошлом году. Чистые продажи оборудования за квартал составили $8,343 млрд и $33,351 млрд за год, по сравнению с соответствующими показателями в $7,094 млрд и $25,885 млрд в 2017 г.

Pöttinger отчиталась о закрытии маркетингового 2017/2018 г.. С оборотом в € 354 млн. По сравнению с прошлым годом, этот показатель вырос на 15%. Около 59% оборота компании приходится на сферу кормозаготовительной техники, а 27% — на технику для обработки почвы.

Компания Krone отчиталась о рекордном обороте в 2017-2018 финансовом году в размере около €2,1 млрд. Оборот на внутреннем рынке Германии составляет €582,9 млн.

Таким насыщенным на новинки и события был 2018. Надеемся, что вам он тоже принес прибыли или рекордный урожай. Мы желаем всем счастливых праздников и хорошей зимы, потому что, как гласит украинская народная поговорка: «Где снег будет, там хлеба прибудет».

Екатерина Барило, latifundist.com

По материалам Traktorist.ua

Экономика Сельское хозяйство
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