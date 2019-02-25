Бизнес

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Искусство как ценность в интернете

Виртуальные музеи и галереи, лекции по искусству онлайн и покупка картин на диджитал-аукционах – искусство вполне освоило интернет.

портрет Уиллема Дефо Жанетт Баррон на moodboard haw-lin

Портрет Уиллема Дефо Жанетт Баррон на moodboard haw-lin

Последний арт-тренд – порталы и сайты, где можно купить произведения искусства онлайн. Диапазон цен – от нескольких долларов до нескольких миллионов. Один из самых влиятельных – сайт Artsy, считающийся крупнейшим в мире по продажам произведений искусства ценой свыше миллиона. Зайдя на него с утра, можно увидеть Гогена, выставленного на продажу за 45 млн долларов, и другие вещи подобного уровня.

«Artsy.net сотрудничает с более чем 1800 галереями и 250 музеями», – говорит Станислава Чижикова, специалист по продажам artsy.net. В их числе – и самые влиятельные галереи современности, например Gagosian и Pace. Сайт, среди основателей которого Даша Жукова, работает по принципу анонимных аукционов Sotheby’s и Christie’s. В этом залог доверия покупателей: работа с галереями подобного класса – показатель уровня арт-объекта и гарантия его подлинности.

При этом Artsy нельзя назвать исключительно площадкой для встреч коллекционеров с арт-дилерами и местом для продаж: «Главная задача сайта – сделать искусство таким же доступным, как музыка»,?– говорит Чижикова.

Доступный и лаконичный интерфейс artsy.net

Доступный и лаконичный интерфейс artsy.net

Узкая специализация вообще редко встречается на арт-сайтах. Как правило, арт-платформы сочетают в себе несколько направлений: образование, новости, продажи и так далее. На профессиональных, но крайне удобных порталах artnet.com и artspace.com история и последние тенденции представлены в категориях: «современная фотография», «поп-арт», «современное азиатское искусство» и других – увиденные там работы можно купить.

А произведения искусства, которые приобретает директор отдела моды украинского Vogue Филипп Власов на сайте seditionart.com, существуют исключительно в цифровом формате: его покупки хранятся на сайте Sedition в так называемом Vault, словно в банковском сейфе. Просматривать их можно на iPhone, iPad, мониторе компьютера или по телевизору. Собранные там арт-объекты создают специально или адаптируют уже существующие в физическом мире работы для электронных носителей. Цены – от 6 до 1200 евро.

Интерфейс artnet.com
Интерфейс contemporaryartdaily.com
Интерфейс artnet.com
 

Есть самостоятельные художественные соцсети. Любимый сайт арт-директора Brand Development Cond? Nast International Фионы Хейз – ArtStack (http://theartstack.com). Это настоящая социальная арт-сеть: пользователи всего мира постят сюда свои любимые работы, а другие ставят «лайки» и фолловят. «Звучит немного странно, но на самом деле это круто – вместе наслаждаться искусством и узнавать что-то новое. Этот сайт используют и профессионалы (я знаю, что многие дизайнеры там зависают), и просто любители искусства»,?– говорит Хейз. Самые популярные работы выходят в топ недели, в котором могут мирно сосуществовать Ван Гог с шестью тысячами последователей, Хельмут Ньютон с двумя и видеоинсталляция с четырьмя.

moodboard butdoesitfloat с дизайном Джессики Свендсен
moodboard butdoesitfloat с дизайном Джессики Свендсен
 
moodboard butdoesitfloat с дизайном Джессики Свендсен
  

«Сайт ArtStack был создан в Лондоне три года назад как сообщество арт-профессионалов,?– рассказывает его основатель Эзра Кравитц.?– Сайт быстро приобрел популярность среди творческих людей, и мы подумали: если он работает для нас, он может работать и для более широкой аудитории. Так theartstack.com стал порталом для вдохновения многих людей – и настоящим музеем в кармане. Это одна из самых полных интернет-коллекций в мире: сейчас здесь 500?000 произведений искусства от античности до наших дней, все добавлены людьми, которые любят их – и сотни новых работ добавляются каждый день. Самый лучший способ открыть для себя искусство – через людей, вкусу которых ты доверяешь, вот почему мы создали социальную платформу онлайн для искусства. Не нужно ничего знать об искусстве, чтобы пользоваться нашей сетью – вы можете посещать ArtStack, наслаждаться искусством и развивать свой вкус».

 
Фернан Леже "Три сестры"
Работа Саймона Чау
Работа Саймона Чау
Фернан Леже "Три сестры"
 

Персональный сайт художника – вызов времени. Очень удачна в этом смысле американская платформа cargocollective.com, на которой собраны сайты художников со всего мира. Платформа строго контролирует участников: чтобы попасть туда, нужно подать заявку с примерами своих работ и описанием планов. Буквально в прошлом месяце начал работать персональный сайт http://www.itsme.com.ua дизайнера и художницы-коллажистки Дины Линник (работа Дины для проекта Vogue – в этом материале). «Сайт запустился меньше месяца назад, но у него уже очень высокие рейтинги просмотров из разных стран мира,?– говорит Линник. – После оформления витрин для Bershka ожидаю еще большую посещаемость – то есть практические результаты, думаю, не заставят себя долго ждать». 

Наиболее массовые арт-сайты – у музеев и новостных порталов. Contemporaryartdaily.comartdaily.com и artguide.comежедневно дают свежую информацию о важнейших событиях в искусстве всего мира (последний сайт поддерживает галерея «Гараж», поэтому существует версия и на русском языке). Строящиеся по классическому шаблону, они имеют свои нюансы – на artdaily.com, например, есть забавные художественные игры.

vogue.ua

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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