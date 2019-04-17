Бизнес

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Сегодня 15:07103

Иностранные инвесторы рассказали, чего ждут от президента Зеленского

68% иностранных инвесторов ожидают результатов парламентских выборов и формирования нового правительства.

По мнению иностранных инвесторов, новоизбранный президент в первую очередь должен продемонстрировать эффективные меры борьбы с коррупцией, назначения реформаторов с высокой репутацией на ключевые государственные должности, а также отделения политики и бизнес-интересов через ограничение влияния олигархов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса иностранных инвесторов, которое Европейская бизнес ассоциация, инвестиционная компания Dragon Capital и Центр экономической стратегии провели в апреле 2019 года.

В то же время отклонения от западного геополитического вектора развития страны, подрыв основ антикоррупционной политики и независимости Национального банка максимально негативно повлияют на инвестиционные и бизнес-решения опрошенных инвесторов в последующие 3-6 месяцев.

Среди опрошенных иностранных инвесторов 88% заинтересованы инвестировать в Украину, однако большинство - 68% - ожидают результатов парламентских выборов и формирования нового правительства.

"Уже четвертый год подряд основными препятствиями для инвестиций респонденты назвали широко распространенную коррупцию и недоверие к судебной системе в Украине. Значительно ухудшают инвестиционную привлекательность монополизация рынков и захват власти олигархами. Нестабильная валюта и финансовая система потеряли место в ТОП-3 и стали шестым самым большим препятствием для инвестирования в Украину. Существенным препятствием остается военный конфликт с Россией, а также репрессивные действия правоохранительных органов, которые поднялись с седьмой позиции на пятую", - отмечено в результатах исследования.

"Результаты опроса ярко демонстрируют неизменные потребности бизнеса - установление верховенства права, системную борьбу с коррупцией, обеспечение равных и честных правил игры. Бизнес требует взвешенных государственных решений, эффективных действий и кадровых назначений, продолжение и усиление трансформационных процессов. Да, мы видим точечные изменения, но их недостаточно. Нам требуется перезагрузка системы. Первоочередные шаги для новоизбранного президента являются теми сдвигами, в которых страна нуждается уже слишком давно. Бизнес готов выкладываться по максимуму, но государство должно стать локомотивом перемен", - отметила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации.

Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital, президент Европейской бизнес ассоциации и владелец медиахолдинга Медиа-ДК, куда входят журнал, сайт и радио НВ, отметил: "И внешние (1,2% ВВП) и внутренние инвестиции (17% ВВП) находятся на очень низком уровне, который не позволяет ускорить экономический рост и сократить отставание Украины от западных стран-соседей. Надеемся, что новый президент и Верховная Рада направят свою энергию в первую очередь на установление верховенства права, борьбу с коррупцией и ограничение влияния олигархов".

"Как и граждане Украины в целом, инвесторы возлагают на нового президента надежду преодолеть коррупцию и уменьшить влияние олигархов", - отметил Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, комментируя нынешние результаты опроса.

Опросы проводились Европейской бизнес ассоциацией и инвестиционной компанией Dragon Capital при аналитической поддержке Центра экономической стратегии 15-19 апреля 2019. Всего в опросе приняли участие 75 респондентов, в том числе портфельные и стратегические инвесторы, которые уже имеют инвестиции и которые только планируют инвестировать в Украину. Опросы приходило методом онлайн-интервью с технической помощи Info Sapiens.

Ранее Европейская бизнес ассоциация назвала семь первоочередных шагов, которые бизнес ожидает от избранного президента Украины: https://eba.com.ua/dumka-biznesu-top-7-pershochergovyh-krokiv-obranogo-prezydenta/?fbclid=IwAR3P6tYsM12ijDQyOxk2zS5SL1frrAwnNscvz2dFopaYmafdcQFNpvLuwpg

biz.nv.ua

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