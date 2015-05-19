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Интервью с президентом ТПП Украины Геннадием Чижиковым: «Украина должна стать популярной – в модные страны инвестируют»

Президент ТППУ о том, как Торгово-промышленная палата Украины влияет на бизнес-климат.

- Как изменилась ТПП Украины по сравнению с 2014 годом?

- Мир меняется. Активно меняется и страна. Новые экономические и внешнеэкономические условия диктуют новые правила игры. С ними меняется и ТПП Украины. Палата становится все более открытой и клиентоориентированной. Сегодня мы активно работаем над реализацией Стратегии развития Палаты. Мы четко видим новые тренды. Первое: диалог бизнеса с властью становится все более качественным. Второе: с одной стороны, растет позитивная конкуренция среди бизнес-ассоциаций как представителей интересов бизнеса, с другой - бизнес-ассоциации объединяются и взаимодействуют по важнейшим вопросам. Третье: у бизнесменов изменились глобальные внешнеэкономические и ценностные ориентиры. У многих предпринимателей раньше был только внутренний потребитель, и часто они забывали, что время от времени свою продукцию необходимо совершенствовать. Внешние же рынки диктуют другие условия и совершенно другую скорость.

Анализируя деятельность системы торгово-промышленных палат за несколько лет, я бы охарактеризовал ее одним словом - прорыв. Благодаря совместным усилиям нам удается находить решения сложных задач, продвигать законодательные инициативы, выстраивать систему коммуникации со всеми заинтересованными сторонами. Наши члены - лидеры мнений, новаторы и предприниматели, которые формируют текущие тренды и будущее Украины.

- Что вы наметили для себя на 2019 год?

- Наша стратегическая цель - развитый и конкурентоспособный на мировых рынках украинский бизнес. ТПП Украины - организация доверия, мы не только защищаем интересы бизнеса, а являемся сервисной организацией. Моя главная цель, чтобы Палата стала еще более комфортной для бизнеса, организацией «на расстоянии вытянутой руки». По большинству вопросов мы будем взаимодействовать с бизнесом через интернет, через смартфоны. Именно так мы уже выдаем сертификаты соответствия, сейчас работаем над оформлением форс-мажоров. Но идея не столько в форме, мы работаем над смыслом. Над тем, чтобы бизнес при мысли «я чего-то не знаю / не понимаю / хочу» сразу же шел к нам в четкой уверенности: Палата - его организация, в которой ему «прояснят / подскажут / помогут». Мы делаем Палату комфортной платформой для коммуникаций, улучшая качество и скорость выражения интересов наших членов. Мы воспитываем у них, да и у себя тоже, социальную ответственность, помогаем найти партнеров, получить содействие в выходе на новые рынки, боремся за внедрение законодательных инициатив.

Зона свободной торговли с ЕС, да и вся внешняя торговля драйвит и манит украинский бизнес. А наша самая сильная сторона и большой опыт - именно внешнеэкономическая деятельность. Предприниматели видят, что зарубежный рынок очень конкурентный, но уже начинают понимать, что ничего страшного там нет. И нужно освобождаться от ментальности «не высовываться» и «нас там не ждут». Нужно идти вперед с лозунгом: «мы хотим там быть!», «мы можем и сделаем это!».

- Взаимодействовать с органами законодательной и исполнительной власти вам необходимо. С кем получается работать наиболее эффективно?

- Мы как представители бизнеса являемся неотъемлемой частью процессов, происходящих в стране. Диалог между властью и бизнесом улучшается, и это очень важно поддерживать с двух сторон. Да и бизнес стал объединяться по принципиальным вопросам.

Палата сотрудничает со всеми органами, которые влияют на деятельность бизнеса. Мы позиционируем себя одновременно как локальную и как глобальную организацию, взаимодействуем с властью на национальном и на региональном уровне. Например, Минэкономразвития, Министерство иностранных дел и Минагрополитики - наши главные партнеры в рабочем режиме. Также выстраиваем активное сотрудничество с Офисом по продвижению экспорта. Кроме того, комитеты предпринимателей при Палате (их около 20) фокусируются на отдельных отраслях экономики и активно взаимодействуют с комитетами Верховной Рады. Они формулируют позиции, выдвигают инициативы, которые ТПП Украины рассматривает и предоставляет в Администрацию Президента, Верховную Раду и Кабинет министров. Мы принимали активное участие в разработке экспортной стратегии, стратегии поддержки малого и среднего бизнеса, разработке законопроектов «Маски-шоу стоп», нескольких «винных» законопроектов, в частности №9260, который упрощает порядок регистрации декларации для малых виноделов. О необходимости упрощения этой процедуры мы не раз говорили на нашем Национальном винодельческом форуме, и рады, что нас услышали.

ТПП Украины выстраивает работу системно, всерьез и надолго. Как я уже говорил, у нас есть стратегия развития, кодекс этики, мы вошли в UNIC - инициативу бизнес-омбудсмена для бизнеса, стремящегося работать прозрачно. У нас есть повестка дня, которая формируется нашими членами. Это три направления - предпринимательство, человеческий капитал и развитие внешнеэкономической деятельности. Мы обобщаем позицию наших членов, предоставляем анализ ситуации, рассказываем о вопросах, которые нас волнуют, и доносим это все до органов власти.

- Торгово-промышленные палаты - бизнес-объединения, для которых лоббирование интересов бизнеса - одна из основных функций. Как в этом контексте строятся отношения ТПП Украины и региональных палат?

- Региональные палаты реагируют на проблемы, возникающие на определенной территории или в отдельной сфере бизнеса. В условиях децентрализации их роль в вопросах отстаивания интересов, привлечения инвестиций в регионы, социальной ответственности возрастает. А ТПП Украины представляет их интересы на национальном и международном уровнях. Кроме того, мы занимаемся координационной работой, чтобы региональные палаты осуществляли свою деятельность в соответствии с законодательством. В этом и сила системы ТПП - мы работаем как единый механизм. Наша главная общая цель - повысить конкурентоспособность наших членов. Будут сильными наши члены - будут сильными региональные палаты - будет сильной и Торгово-промышленная палата.

- В 2014 году был утвержден регламент удостоверения ТПП форс-мажорных обстоятельств. Как со временем менялись количественные показатели выдачи сертификатов по обстоятельствам, связанным с оккупацией территорий? Обращались предприятия за сертификатами в связи с введением военного положения?

- В международной практике сертификаты о форс-мажорах выдает независимая негосударственная организация. Во многих странах, как и в Украине, эти полномочия делегированы ТПП. За пять лет мы получили около 15 тысяч обращений от украинских предприятий и организаций, и могу констатировать, что Палата и на национальном, и на региональном уровне выполнила достойно свою функцию. Сейчас Украина находится в ситуации военного положения. И сразу же начали говорить о форс-мажоре. Но следует понимать, что ТПП выдает сертификат строго в соответствии с законом. Форс-мажор удостоверяется по каждому конкретному договору, налоговой или иной обязанности, выполнение которых стало невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Мы выдаем сертификаты о форс-мажоре далеко не всем, поскольку зачастую предприниматели пытаются с их помощью, скажем так, прикрыть свои недостатки. В этом году, например, почти в половине случаев мы отказали в выдаче сертификатов. При этом мы всегда аргументируем свое решение, чтобы предприятие понимало, почему ему было отказано.

- ТПП Украины предлагает украинскому бизнесу свои услуги в качестве третейского судьи. Насколько они востребованы?

- Формулировка немного некорректная, ТПП такие функции не осуществляют. Торгово-промышленные палаты, как 400 лет назад, так и сейчас создавались и функционируют как организации доверия. Основная их задача - содействие бизнесу, а также в хорошем смысле этого слова, в лоббировании его интересов. Совершенно логичным, в рамках содействия бизнесу на всех этапах его деятельности, является создание при палатах институтов, которые бы помогали в разрешении споров. При ТПП Украины как самостоятельные и независимые институты уже более 25 лет действуют Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК), которые занимаются разрешением внешнеэкономических споров. МКАС при ТПП Украины является успешным и узнаваемым арбитражным центром. При ТПП Украины и региональных ТПП также функционируют третейские суды и центры бизнес-медиации, которые эффективно разрешают споры между представителями украинского бизнеса.

Я считаю, что медиация - направление будущего. Например, в Германии 80% споров разрешается с помощью медиации, поскольку медиация позволяет не только разрешить спор, но и ориентирована на сохранение партнерских отношений между сторонами такого спора. Кроме того, она обладает такими качествами, присущими всем альтернативным способам разрешения споров, как ориентированность на потребности сторон, скорость и относительная дешевизна. Обращений много и это показатель доверия к ТПП.

- Сколько дел в год в среднем рассматривается в МКАС?

- Хочу отметить, что на количество дел влияют положение в экономике, уровень развития внешнеэкономических связей и многие другие факторы. Были всплески обращений, так в 2015 году МКАС зарегистрировал рекордное количество дел - 922. Сейчас ситуация стабилизировалась и если обратиться к цифрам и статистике, то за последние два года МКАС принимает к производству более 300 дел в год, что делает его одним из наиболее авторитетных арбитражных институтов Центральной и Восточной Европы, поскольку похожие институты в среднем регистрируют не более 100 новых дел в год. Это также говорит о том, что МКАС пользуется авторитетом, и, при соблюдении всех мировых стандартов, эффективнее и быстрее разрешает споры, а стоимость нашего арбитража в среднем в три раза ниже.

Но не это главное. Арбитражный институт постоянно развивается и совершенствуется: с 1 января этого года вступил в силу новый Регламент, в декабре Президиум ТПП Украины утвердил обновленный Рекомендательный список арбитров, который сейчас насчитывает 125 человек, 59% из которых - иностранцы из 35 стран, существенно активизировалось международное сотрудничество. Учитывая все это, а также проарбитражную политику государства, я рекомендую всем членам ТПП Украины обращаться в МКАС за разрешением своих внешнеэкономических споров, поскольку сейчас вы, играя на своем поле, можете воспользоваться теми же инструментами для защиты своих прав, что и в иностранных юрисдикциях.

- Есть ли «волшебная ниточка», дернув за которую можно если не изменить, то хотя бы дать толчок к реальному улучшению инвестиционного имиджа Украины?

- Уверен, что Украина станет новой глобальной инвестиционной Меккой уже в ближайшие годы. И сейчас над этим работают все бизнес-ассоциации, правительство. Я - позитивист, поэтому уверен, что только совместными усилиями мы сформируем положительный имидж нашей страны.

Все очень просто: нужно сделать Украину популярной - в модные страны начинают инвестировать. Поэтому мы все должны стремиться к тому, чтобы Украина была на слуху, в новостях со знаком «плюс». Главные промоутеры страны - именно предприниматели. Если им работается хорошо, есть возможности для реализации и роста, то и из-за границы тоже придут. Ключевая задача Украины - обратить на себя внимание мира: потенциальным инвесторам нужны новые «точки» и новые впечатления.

Дух предпринимательства - ключ к инвестиционной привлекательности.

- Институт бизнес-омбудсмена - первый опыт в его работе накоплен. Как вы его оцениваете?

- Мы активно сотрудничаем. ТПП Украины входит в состав наблюдательного совета бизнес-омбудсмена. Для меня очень важно, что благодаря этому институту бизнес стали лучше слышать. Омбудсмен формирует тренд уважения к бизнесу. Он является важным элементом системы, привлекает внимание к бизнес-проблемам. Альгирдас Шемета - европейский комиссар в прошлом, человек с большим опытом. Благодарю Альгирдаса и его команду, именно благодаря их работе, предпринимателей стали слышать, и качество этого диалога улучшается.

- Когда вы пробежали свой последний марафон? Уже наметили следующий?

- Моя цель - 60 марафонов до 60 лет. Декабрьский марафон в Валенсии был восемнадцатый, или двадцать первый с учетом ультрамарафонов. Следующий - в январе. Бег для меня - это возможность отвечать на вызовы и быть открытым к миру. Любой руководитель регулярно сталкивается со стрессом, вызовами, с необходимостью принимать непростые решения. Бег, как и другие виды спорта, дает возможность найти свою кнопку перезагрузки, не бояться выходить из зоны комфорта и формирует позитивное отношение.

И мне особенно приятно, что часть коллектива ТПП Украины уже «побежала». Мы участвуем в марафонах, различных пробегах. Думаю, ТППУ одна из самых позитивных организаций в стране, поскольку мы видим не проблемы, а возможности для развития. Это наша философия.

Я часто повторяю китайскую пословицу: «Желание сдаться очень велико за пять минут до победы». Поэтому побежали!

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Экономика Промышленность
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