Польша стала главным покупателем украинских товаров

За этот период Украина экспортировала в Польшу товаров на 818 млн долларов, в РФ — на 759 млн долларов. На третьем месте Египет — 652 млн долларов, на четвертом Китай — 640 млн долларов. Пятерку Топ-импортеров украинских товаров замыкает Турция — 638 млн долларов.

Всего за I квартал украинскими компаниями было экспортировано товаров на 12,3 млрд долларов, что на 7% выше, чем за I квартал 2018 года. В страны Евросоюза Украина экспортировала товаров на 5,7 млрд долларов, что на 5% выше аналогичного периода прошлого года.С 2014 года экспорт товаров в РФ упал более чем в 4 раза. В 2013 году экспорт в Россию составлял 15 млрд долларов против 3,6 млрд долларов в 2018 году.

Падение экспорта товаров в Россию продолжилось и составило в I квартале 11%. Импорт российских товаров тоже уменьшается. В 2013 году импорт товаров из РФ составил 23,2 млрд долларов, за 5 лет он упал на 66% и составил в 2018 году 8 млрд долларов. Падение импорта товаров из России продолжилось и составило в I квартале 7%. В СНГ Украина экспортировала за I квартал товаров на 1,5 млрд долл, что на 6% ниже, чем за I квартал 2018 года.