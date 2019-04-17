Торговля с Китаем: украинский бизнес приглашают на крупнейшую ярмарку Азии Кантонская ярмарка или Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) — крупнейшая в Китае торговая выставка, которая была впервые организована весной 1957 года. Часто ее называют главной витриной китайской промышленности и барометром внешней торговли Китая. В 2019 году в мероприятии, которое занимает выставочную площадь 1,185 млн кв м, примут участие более 25 тыс представителей бизнеса. Ярмарка разделена на три этапа, на каждом из которых будут представлены различные категории товаров и услуг.

Первый этап — 15-19 апреля. Здесь будут экспонироваться электронные товары и бытовая техника, оборудование для малого бизнеса и производства, автомобили и автозапчасти, строительные материалы, освещение, химические продукты.

Второй этап — 23-27 апреля. Здесь представят потребительские товары, сувениры и подарки, украшения для дома.

Третий этап — 1-5 мая. Тут будут представлены текстильные товары, одежда, обувь и аксессуары, офисное оборудование, товары для отдыха, медицинские приборы, медикаменты и тонизирующие средства, пищевые продукты.

"За последние 12 лет более 10 тыс иностранных компаний приняли участие в нашей ярмарке в секторе экспорта. Кантонская ярмарка создана не только для продвижения интересов китайских производителей, но и является отличной платформой для открытия китайского рынка для мировых производителей", — подчеркнул во время презентации Сюй Бин, заместитель генерального директора Центра международной торговли Китая, который организует выставку.

Китай — стратегический партнер Украины

Объем торговли между Украиной и Китаем после 2014 года значительно вырос и достиг 10 млрд долл. Торговые отношения между двумя странами укрепляются, о чем свидетельствует рост товарооборота, который в 2017 году по сравнению с предыдущим годом составил 17,9%, а в 2018 году — 27,4%.

"Украина стремится постоянно совершенствовать механизмы торгового сотрудничества, и мы имеем для этого действенные инструменты — Национальную инвестиционную раду и украинско-китайскую межправительственную комиссию, которые работают над тем, чтобы представители Украины принимали участие в различных совместных проектах", — отметил руководитель главного департамента по вопросам реформ Администрации президента Украины Ярослав Сидорович.

По его словам, основные направления украинско-китайского сотрудничества касаются повышения доли высокотехнологичной продукции в авиационно-космической отрасли, транспортном, энергетическом, машиностроительном, аграрном секторах, пищевой и химической промышленности. Не менее важны финансовое сотрудничество и сотрудничество в проектировании и изготовлении оборудования для электростанций.

"Кантонская ярмарка — очень важное событие, которое дает возможность украинским компаниям показать свои товары и услуги, а также увидеть мировые тенденции. Президент Украины определил основные направления развития — агросектор, информационные технологии, индустриализация, инфраструктура и туризм. Поэтому важно, чтобы эти направления были представлены и на Кантонской ярмарке", — подчеркнул Сидорович.

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков подчеркнул, что объемы экспорта украинской продукции в Китай нужно увеличивать, и первый шаг к этому — продвижение Украины на глобальном рынке.

"Товарооборот между Украиной и Китаем составляет 10 млрд долл. Однако как представитель Украины я хочу сказать, что мы работаем плохо, потому что экспортируем товаров и услуг на 2,6 млрд долл, а импортируем из Китая почти втрое больше. Это означает, что украинские предприниматели не знают, как работать с Китаем. Самый короткий путь — приезжать на Кантонскую, Шанхайскую и другие ярмарки, где нас ждут", — сказал Чижиков.

Директор Офиса по продвижению экспорта Украины Андрей Демчук отметил, что сотрудничество с Китаем является одним из приоритетов для Украины.

"Мы можем стать для Китая окном в Европейский союз. Инвестиции должны порождать производство, которое может впоследствии стать как китайским экспортом в ЕС, так и украинским экспортом в Китай. Это хорошо, что торговый баланс между Украиной и Китаем растет, но он растет с украинской стороны за счет избыточных торговых оборотов сельскохозяйственного сырья, а с китайского — за счет высокотехнологичного оборудования.

Мы очень рады привлекать новые технологии из Китая, но, возможно, стоит подумать о том, чтобы не преодолевать такой большой путь, а начинать совместные производства в Украине", — считает Демчук.

Выход на мировой рынок

Заместитель генерального директора Центра международной торговли Китая Сюй Бин отметил, что Украина является третьим по объемам импортно-экспортных операций партнером Китая среди стран СНГ.

"Среди более чем 200 тыс компаний, принявших участие в последней Кантонской ярмарке с целью закупки товаров и услуг, были и украинские предприниматели, и они были важными гостями на ярмарке", — подчеркнул Бин.

В 2018 году ярмарку посетило около 1 500 украинских предпринимателей, часть из которых представляла свои товары в экспортном павильоне.

"В Украине есть немало предложений услуг и товаров с высокой добавленной стоимостью. Предполагаю, что в 2019 году количество представителей украинских компаний вырастет.

Китай является второй экономикой мира и второй страной по уровню потребления и объемам импорта в мире. Кроме того, средний класс Китая — это около 400 млн человек, то есть это огромный потребительский рынок", — отметил заместитель генерального директора Центра международной торговли Китая.

Кантонская ярмарка — это возможность выхода не только на китайский, но и на глобальный рынок. В 2018 году в работе международного павильона приняли участие представители более 40 стран мира и 650 транснациональных корпораций. Кроме того, была представлена 51 отрасль промышленности Китая. Бизнес-оборот по итогам заключенных на ярмарке сделок превысил 59 млрд долл.

В рамках презентации Кантонской ярмарки в Украине был подписан меморандум о сотрудничестве между организатором ярмарки Центром международной торговли Китая и Китайской Торговой Ассоциацией.

У украинского бизнеса, который хочет посетить Кантонскую ярмарку, есть несколько путей.

Первый — связаться с посольством Китайской народной республики в Украине через офис Советника по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР в Украине.

Второй — связаться с партнерами организаторов ярмарки в Украине (Торгово-промышленная палата, Китайская Торговая Ассоциация), которые организуют коллективные поездки.

Третий — подаваться непосредственно в Центр международной торговли Китая.

Справка: мероприятие организовано Китайской Торговой Ассоциацией, которая объединяет китайский и украинский бизнес, а также способствует развитию торгово-инвестиционного сотрудничества между двумя странами.