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Баста для пасты: производитель томатной пасты передумал строить завод рядом с крымской границей

Крупный производитель томатной пасты группа Agrofusion отказалась от планов по строительству перерабатывающего завода в Чаплинском районе Херсонской области. Об этом на одном из местных телеканалов сообщил Андрей Гордеев, председатель облгосадминистрации региона.

По его словам, компания пошла в отступную после выбросов расположенного неподалеку крымского завода «Титан».

«Инвестпроект по строительству завода по переработке томатов в Чаплинке был на стадии готовности 99%. Это несколько километров от границы с оккупированным Крымом, и когда на «Титане» произошли выбросы, инвесторы сказали «нет», — цитирует Гордеева «Укринформ».

Производитель побоялся, что выбросы будут влиять на качество продукции, которая должна была экспортироваться в Европейский союз.

Отметим, что разговоры о строительстве завода в Чаплынском районе Agrofusion вела еще с 2011 года. В 2013-м появилась информация о том, что уже найден участок под строительство, но с приходом на должность председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева в 2016 году снова стали говорить о том, что ведется совместная работа представителей компании и местной власти по поиску участка под строительство завода.

Летом этого года сам Гордеев рассказывал, что строительство завода полгода тормозится из-за бюрократических несовершенств.

К слову, компания Agrofusion основана в 2007 году Сергеем Сипко, бывшим совладельцем «Сандора». Она объединяет три завода по переработке томатов (Южный, Северный и Восточный), а также 20 тыс. га орошаемых земель и два тепличных комплекса.

AgroDay

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