В Украину должны приехать еще 15 локомотивов General Electric Производство локомотивов американской компании General Electric реально локализовать в Украине на уровне 40% уже в ближайшее время.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 22 марта, осматривая производственные мощности ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» в рамках рабочей поездки в город Кременчуг Полтавской области, сообщает пресс-служба министерства.

"Мы сделали то, чего не было 26 лет. Это первые новые тепловозы, которые Укрзализныця получила за 26 лет, до этого никакую новую технику не закупали. На самом деле мы сделали это в рекордные сроки, несмотря на сложные переговоры. GE очень довольны сотрудничеством с Крюковским заводом, довольны высоким качеством работ, и абсолютно реально в ближайшее время достичь уровня локализации в 40%", - сказал Омелян.

Он подчеркнул, что важно не терять темпа, чтобы еще минимум 15 новых локомотивов были переданы Укрзализныце.

По словам министра, первый этап стратегического сотрудничества по поставке локомотивов General Electric для Укрзализныци успешно завершен.

"Первый этап стратегического сотрудничества по поставке локомотивов General Electric для Укрзализныци успешно завершено. Заключенный в прошлом году при поддержке Президента Украины миллиардный контракт с General Electric уже дает положительный мультипликативный эффект. Впервые за 10 лет "Укрзализныця" получила новые локомотивы. Привлечена новая техника, технологии, инвестиции. Дополнительно загружены производственные мощности Крюковского завода и смежных предприятий, созданы новые рабочие места", - сказал Омелян.

Он выразил убеждение, что такие мероприятия должны быть только началом развития железнодорожной отрасли Украины.

"Будущее" Укрзализныци" - в сотрудничестве со стратегическими партнерами и привлечении мировых и европейских инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Необходимо углублять и расширять совместную работу уже с имеющимися партнерами и привлекать новых", − заявил Омелян.

Глава министерства отметил, что принятие Верховной Радой Украины разработанного проекта закона о железнодорожном транспорте и привлечении стратегических инвесторов будет способствовать быстрому развитию железнодорожной отрасли.

«Полное обновление подвижного состава, модернизации путей и всей инфраструктуры, развитие высокоскоростной железной дороги и евроколеи, повышение благосостояния железнодорожников – все это возможно при условии скорейшего принятия парламентом закона о железной дороге, введение частной тяги и привлечения стратегических инвесторов», − отметил министр инфраструктуры.

Омелян вместе с председателем правления АО «Укрзализныця» Евгением Кравцовым, председателем наблюдательного совета − президентом ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Владимиром Приходько, представителями компании General Electric Transportation осмотрел тепловозы ТЕ33АС серии Evolution, прошли дооснащение в цехах Крюковского завода.

В рамках выполнения контракта с завода в депо Укрзализныци должны быть отправлены последние 5 из 30 поставленных тепловозов General Electric.

telegraf.com.ua