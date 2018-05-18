Бизнес

admin
admin
Сегодня 10:16207

В Украину должны приехать еще 15 локомотивов General Electric

Производство локомотивов американской компании General Electric реально локализовать в Украине на уровне 40% уже в ближайшее время.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 22 марта, осматривая производственные мощности ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» в рамках рабочей поездки в город Кременчуг Полтавской области, сообщает пресс-служба министерства.

"Мы сделали то, чего не было 26 лет. Это первые новые тепловозы, которые Укрзализныця получила за 26 лет, до этого никакую новую технику не закупали. На самом деле мы сделали это в рекордные сроки, несмотря на сложные переговоры. GE очень довольны сотрудничеством с Крюковским заводом, довольны высоким качеством работ, и абсолютно реально в ближайшее время достичь уровня локализации в 40%", - сказал Омелян.

Он подчеркнул, что важно не терять темпа, чтобы еще минимум 15 новых локомотивов были переданы Укрзализныце.

По словам министра, первый этап стратегического сотрудничества по поставке локомотивов General Electric для Укрзализныци успешно завершен.

"Первый этап стратегического сотрудничества по поставке локомотивов General Electric для Укрзализныци успешно завершено. Заключенный в прошлом году при поддержке Президента Украины миллиардный контракт с General Electric уже дает положительный мультипликативный эффект. Впервые за 10 лет "Укрзализныця" получила новые локомотивы. Привлечена новая техника, технологии, инвестиции. Дополнительно загружены производственные мощности Крюковского завода и смежных предприятий, созданы новые рабочие места", - сказал Омелян.

Он выразил убеждение, что такие мероприятия должны быть только началом развития железнодорожной отрасли Украины.

"Будущее" Укрзализныци" - в сотрудничестве со стратегическими партнерами и привлечении мировых и европейских инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Необходимо углублять и расширять совместную работу уже с имеющимися партнерами и привлекать новых", − заявил Омелян.

Глава министерства отметил, что принятие Верховной Радой Украины разработанного проекта закона о железнодорожном транспорте и привлечении стратегических инвесторов будет способствовать быстрому развитию железнодорожной отрасли.

«Полное обновление подвижного состава, модернизации путей и всей инфраструктуры, развитие высокоскоростной железной дороги и евроколеи, повышение благосостояния железнодорожников – все это возможно при условии скорейшего принятия парламентом закона о железной дороге, введение частной тяги и привлечения стратегических инвесторов», − отметил министр инфраструктуры.

Омелян вместе с председателем правления АО «Укрзализныця» Евгением Кравцовым, председателем наблюдательного совета − президентом ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» Владимиром Приходько, представителями компании General Electric Transportation осмотрел тепловозы ТЕ33АС серии Evolution, прошли дооснащение в цехах Крюковского завода.

В рамках выполнения контракта с завода в депо Укрзализныци должны быть отправлены последние 5 из 30 поставленных тепловозов General Electric.

telegraf.com.ua

Экономика Транспорт
view counter

По тематике

01.05.2019 10:53

Singapore Airlines получила награду за лучший бизнес-класс

Лучшей авиакомпанией мира признана сингапурская компания Singapore Airlines. Она является одной из крупнейших в мире авиакомпаний, а ее самолеты летают...

17.04.2019 12:41

Пять немецких транспортных компаний хотят вместе закупить подвижной состав для трамтрейна

В пяти немецких городах действуют транспортные системы «трамвай-поезд» (трамтрейн) и они решили максимально дешево закупить подвижной состав....

08.04.2019 07:42

Nissan представил "такси будущего"

Ежедневно более 600 000 человек в Нью-Йорке используют желтое такси, которое уже давно стало всемирно известным символом этого города. Компания...

Заменять ли дизели на электробусы в Сумах будут решать депутаты
04.01.2019 13:52

Заменять ли дизели на электробусы в Сумах будут решать депутаты

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Депутатам СГС немедленно внести изменения в целевую программу обновления пассажирские транспорта на 2019-2021 годы, заменив...

18.05.2018 15:46

С понедельника коммунальные автобусы переходят на летний график движения

С понедельника, 21 мая, коммунальное предприятие «Электроавтотранс» начнет изменять графики движения автобусов....

Новости

Сумчане вспомнили Победу велобреветом
Сегодня 12:33
Сумские легкоатлеты претендуют на звание лучших в Украине в апреле
Сегодня 12:26
Первый заммэра Сум вместо суда уехал в Черновцы
Сегодня 12:00
В сумском водоканале снова работают телефоны
Сегодня 11:52
Тростянецкий гиревик с медалью чемпионата Украины
Сегодня 11:44
На Сумщине пограничники задержали двух нелегальных мигрантов из Пакистана и Индии
Сегодня 11:40
В Сумах провели третий вертикальный забег
Сегодня 11:23
У Глухові пройшов конкурс юних піаністів імені славетного земляка
Сегодня 11:02
В Сумах предприятие оштрафовали за незаконную рекламу
Сегодня 10:59
Новый аттракцион в Сумах: не выпади из троллейбуса на ходу (видео)
Сегодня 10:50
На Сумщине за неделю пиротехники подорвали более 100 боеприпасов времен войны
Сегодня 10:36
За неделю на Сумщине зарегистрировано 79 ЧП
Сегодня 10:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.