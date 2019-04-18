Почему пластическая хирургия работает в тени — интервью с хирургом Андреем Якобчуком

Пластическая хирургия — активно развивающееся направление медицины. Кто из нас не слышал рекламу клиник эстетической хирургии на радио, историю от знакомой об ее операции по уменьшению носа или не замечал эффектную вывеску клиники. Но мало кто задумывается о том, что фактически этот рынок живет в тени. Все дело в том, что де-юре такой профессии, как пластический хирург, в Украине не существует, в медицинских вузах ее не получают. Нет в Украине и соответствующей лицензированной медицинской деятельности. Такого нет ни в одной стране СНГ, не говоря уже о странах ЕС.

Delo.UA встретилось с практикующим пластическим хирургом Андреем Якобчуком и выяснило, где обучаются отечественные пластические хирурги и как развивается эстетическая медицина в Украине.

С чего началась ваша история в пластической хирургии?

Все было предрешено еще в детстве. Моя мама была медсестрой в хирургическом отделении. И если все мальчики игрались машинками, то я делал воображаемые операции зажимами и пинцетами. По окончанию школы поступил в медицинский университет в Запорожье. После 6-летнего обучения попал в интернатуру. Три года интернатуры в хирургическом отделении скорой помощи города Николаева дали мне огромные знания по оказанию экстренной помощи и привили ненависть к ночным дежурствам и недосыпам (смеется).

Окончив интернатуру, пошел работать в областной онкодиспансер в отделение молочной железы. Я до сих пор считаю, что эта работа была большой удачей. В первую очередь, это бесценный опыт. Вот представьте, что за день я мог принять от 50 до 60 пациентов. Плюс ко всему постоянные операции. И вот однажды мне просто надоело удалять злокачественные или доброкачественные опухоли с груди и вообще удалять грудь. В первую очередь из-за того, что я начал изучать международный опыт и понимал, что весь мир работает по новым технологиям, и никто уже не удаляет грудь в случае рака. Начал ездить на конференции. Это негативно воспринялось в моем коллективе, так как большинство коллег уже были состоявшиеся хирурги далеко за 50, которые не понимали ценности в моих действиях и считали мое рвение — желанием выделиться. Но я не остановился, ездил на конференции за свой счет и в свое свободное время. Брал отпуск осенью или зимой, чтобы по максимуму успеть посетить конференции, курсы и стажировки.

Я так понимаю, что в это время пришло понимание, что пора двигаться дальше?

Да, я устал бороться с ветряными мельницами. Вы же понимаете, что коллектив в работе — это важный фактор. Когда твои же коллеги начинают устраивать тебе подставы, то работать становится не очень приятно. Я понял, что терять мне нечего. У меня уже сформировалась собственная клиентская база и положительная репутация. Поэтому я принял решение уйти в эстетическую медицину.

Как произошел этот переход?

И тут начинается самое интересное. Как вы знаете, мы, пластические хирурги, находимся вне закона. Специальности как таковой, в Украине не существует, и я не знаю, появится ли. Но это не означает, что всех нас надо пересадить и что мы не имеем право заниматься хирургией. Все пластические хирурги переучены из хирургических специальностей. Для того, чтобы иметь юридическое право заниматься пластикой, надо окончить курсы по пластической хирургии на базе Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика или Национально медуниверситета им. А. А. Богомольца. На кафедрах хирургии есть несколько врачей, которые и готовят пластических хирургов в Украине.

Сколько таких врачей на всю Украину?

До десятка.

А как проходит обучение?

Имея диплом общего хирурга надо прийти на кафедру, заплатить деньги и сказать: "Хочу учиться". И все. Но, справедливости ради, такие курсы длятся три месяца. После этого ты можешь заниматься пластикой легально.

Для сравнения в Америке и Европе люди 20 лет учатся, чтобы овладеть специальностью. Они только 5 лет учат общую хирургию, 3 года сосудистую хирургию, 2 — микрохирургию. И только потом все это складывается в общий пазл. Поэтому наши трехмесячные курсы — это "таблица умножения" пластической хирургии, но никак не "высшая математика". Таким врачам нужно самостоятельно продолжать обучение и не только штудировать литературу и конференции, надо не раз посмотреть, как опытный хирург делает операцию, ассистировать ему и только после этого под присмотром опытного коллеги попробовать повторить.

Как начинающему врачу попасть на стажировку к опытному пластическому хирургу?

Многие хирурги с мировым именем очень открыты, лояльны и готовы брать в ассистенты молодых врачей. Если вы решите написать корифею мира пластики, то на 90% он вам ответит и не потребует денег за обучение. Для этого надо знать английский и иметь стартовый капитал, чтобы просто прилететь в страну стажировки, оплатить жилье и питание.

Есть и специализированные курсы — но они намного дороже. Вам готовят специальную программу и за 3-4 дня вы получаете сжатую квинтэссенцию знаний и опыта этого хирурга. Стоимость таких курсов в среднем 1 тыс. евро в день.

По вашим ощущениям, сколько украинских пластических хирургов посещают такие курсы и постоянно самосовершенствуются?

Это где-то 40-50% врачей от общей массы.

Я так понимаю, что хирург может пройти трехмесячные курсы и стать пластическим хирургом и совершенно легально начинать проводить операции?

Да, все верно. И это страшно. Ведь зачастую молодые специалисты не хотят тратить свое время на стажировку, жить на небольшие средства и ждать десятилетиями, когда они станут опытными врачами. Они ищут легкий путь к славе и успеху. Пройдут трехмесячные курсы и начинают открывать свои кабинет и штурмовать рынок. К ним попадает пациент, который либо клюнул на низкую цену или на громкую рекламу. Этот же клиент превращается в подопытного кролика. Я, конечно, сгущаю краски, но такое, правда, существует на рынке. И я об этом могу судить по своему опыту — ко мне ни раз обращались за помощью после таких операций. Но вы же понимаете, что исправлять последствия неудачной пластики всегда сложнее, а пациент может уже никогда не получить желаемого результата. В целом в Украине работает до 40 сильных пластических хирургов, но это катастрофически мало. Они в своем большинстве работают в клиниках, которые имеют лицензию на общую хирургию.

Могу предположить, что Киев можно считать центром пластической хирургии.

Да, именно в Киеве все деньги. Но и в каждом областном центре есть несколько хороших врачей, занимающихся пластикой.

Какие цены на пластическую хирургию в Украине?

Диапазон цен на пластику очень широкий, и в первую очередь все зависит от врача. Есть дорогие хирурги, одни ставят высокую цену, так как уже считаются гуру пластики, другие пользуются маркетинговым ходом: "Если ты дорого стоишь, ты хороший врач". Правильный ли это подход не берусь судить.

Что касается стоимости пластики в Украине, то расценки следующие: цены на ринопластику (пластика носа) могут стартовать от 500 евро и доходить до 15 тыс. евро. Подтяжка лица от 1 тыс. до 10 тыс. евро. Увеличение груди от 2 до 12 тыс. евро. Липосакция 200 до 2 000 евро за зону.

А какие операции наиболее популярные?

На первом месте операции по увеличению груди (мамопластика). Точной цифры по количеству операций в Украине я озвучить не могу, но могу привести мировую статистику — это около 1 млн операций в год. На втором месте — липосакция (800 тыс. липосакций за год).

Какой процент мамопластик делается после перенесенного рака груди?

Их количество ничтожно мало. Вот в Америке на реконструкции приходится до 10% от общего количества пластических операций на груди. В Украине этот процент еще меньший. В первую очередь из-за того, что онкопациенты последние деньги отдают на борьбу с раком. Когда я работал в онкоцентре, то видел, что часто у людей нет и 1 тыс. грн на химиотерапевтическое лечение. А минимальная стоимость протеза для реконструкции груди 20 тыс. грн. Среди болеющих раком лишь 5% имеют финансовые возможности на лечение и на эстетику груди.

Благотворительность в чистом виде редко кому нужна. Большие медиахолдинги часто хотят или бесплатного пиара, или определенную сумму денег за то что реконструктивный хирург хочет предложить бесплатно прооперировать пациентку с перенесенным раком груди.

Это не страшная сказка, а мой личный опыт. Когда я обратился к большому каналу с предложением провести ряд таких операций, для пациентов, отобранных в результате их конкурса, мне было отказано. Вернее, они хотели определенную сумму, для того, чтобы дать ход делу.

Как рынок пластической хирургии будет развиваться в Украине?

В ближайшие годы в Украине ожидается количественный и, я надеюсь, качественный скачок пластической хирургии как отрасли. Очевидно, что предприниматели, которые будут инвестировать в рынок красоты, получат значительные дивиденды.

Юлия Мартыненко, "Дело"