Кабмин расширил перечень запрещенных товаров из РФ

А именно, в перечень внесены банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости.
Кроме того, еще одним постановлением в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации или защиты электрических кругов (реле), используемая в устройствах железнодорожной автоматики сигнализации и связи (за исключением нескольких типов реле).
В постановлении указывается, что при применении перечня электроаппаратуры для коммутации необходимо руководствоваться кодом УКТВЭД и названием товара.
Помимо этого в перечень включены электрические проводники для напряжения более 1 тыс. В.