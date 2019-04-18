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В Украине изменились требования к магазинам и супермаркетам

Во всех новых супермаркетах и магазинах должно быть безбарьерное пространство.

Министерство регионального развития внесло изменения в государственные строительные нормы (ГСН) и установило новые требования по обустройству торговых точек в Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Он уточнил, что в ГСН прописаны новые требования по устройству безбарьерной среды для людей с инвалидностью, которые стали обязательными для супермаркетов и магазинов — новых и после реконструкции.

«Многие супермаркеты и другие магазины, к сожалению, все еще остаются недоступными для людей с инвалидностью и другого маломобильного населения — не у всех есть безбарьерный доступ в здание, полки с продуктами или другими товарами высокие, проезды узкие, ценники плохо читаются. В новых ГСН по инклюзивности введены четкие требования по устройству безбарьерного пространства в этих общественных заведениях. Эти требования должны обязательно соблюдаться при проектировании новых или после реконструкции действующих супермаркетов и других магазинов», — написал Парцхаладзе.

Денис Алампиев, ubr.ua

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