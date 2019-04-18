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Укргаздобыча по итогам второго нефтегазового аукциона приобрела пять из шести выставленных лотов

Укргаздобыча по итогам второго электронного нефтегазового аукциона выиграло специальные разрешения на пять из шести выставленных площадей, сообщает Интерфакс-Украина.

Речь идет о лицензиях на Северо-Ефремовскую площадь за 50 млн грн, Добренскую площадь за 6,35 млн грн (обе – Харьковская обл.),  Ополонивскую-1 (Черниговская обл.) и Калюжную-1 (Сумская обл.) площади за 6,456 млн грн и 7,704 млн грн соответственно, а также на Южно-Кобзовское месторождение за 30,949 млн грн и Кадобнянское газовое месторождение (Ивано-Франковская обл.) за 6,051 млн грн.

В торгах за Дрогобычскую площадь (Львовская обл.) победило ООО Единая нефтегазовая компания, которое предложило за нее 15,73 млн грн.

Напомним, что 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. В соответствии с ним, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги.

biz.nv.ua

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