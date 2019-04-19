На рынке овощей - стихийная саморегуляция, потому что правительство умыло руки, – председатель Союза украинского крестьянства Правительство давно «умыло руки» от ситуации на рынке овощей, поэтому там происходит стихийная саморегуляция. Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич.

С его слов, то, что сейчас происходит в ценовой политике на «борщевой» набор и овощи в целом, является отражением реальной ситуации: «Валовое производство овощей, в частности лука, капусты, моркови, свеклы, были рекордно низкими в прошлом году. Площади были сокращены, трудолюбивые руки, которые могут работать у нас, увы, работают на польских фермах и фермах других европейских стран. В итоге нехороших погодных условий мы собрали в разы меньший вал производства зерна, а особенно – лука и капусты. Поэтому не секрет, что реакция на рынке уже с осени на ценовую политику была, по сравнению с позапрошлым годом, 50% и даже 100% подорожание. Оно продолжается до сегодняшнего времени. Изменения ситуации, безусловно, следует ждать уже аж под осень».

В то же время, по его словам, есть хорошие тенденции, которые заключаются в том, что высокие цены стимулировали фермеров посеять культур и посадить овощей примерно в полтора – два раза больше, чем в прошлом году.

Иван Томич прогнозирует, что осенью ценовая ситуация будет лучше – овощи подешевеют, но на сколько – пока прогнозировать трудно, поскольку период вегетации еще впереди, и предсказать, какими будут погодные условия, невозможно.

С его слов, правительство давно «умыло руки» от ситуации на рынке овощей, поэтому там происходит стихийная саморегуляция: посадят или посеют много – даже припахивают урожай, а посеют мало – цены становятся «космическими». Иван Томич отметил, что в ближайшее время такая ситуация будет неизменной.

Напомним, по данным аналитической службы одного из оптовых рынков Украины, в апреле прошлого года капуста стоила 4,5 грн/кг, в этом году стоимость составляет 40 грн/кг, что дороже, чем на рынках Польши или Испании.

Как сообщалось, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко подсчитал, что стоимость пасхальной корзины в 2019-м, по сравнению с прошлым годом, выросла на 8%.

Ранее Алексей Дорошенко заявлял, что деньги от индексации пенсий очень сильно дестабилизировали потребительский рынок, поэтому цены повысились на большинство продуктов.

zik.ua