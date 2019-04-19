Американська компанія почне продавати замінники м'яса Один з найбільших виробників м'яса у світі, Tyson Foods, оголосив, що почне продаж рослинних продуктів, які замінюють м'ясо, у відповідь на зростання попиту у США.

Подібні продукти мають попит серед покупців, які піклуються про своє здоров'я і про тварин, повідомляє nhk.

Покупці, стурбовані станом навколишнього середовища, скорочують споживання м'яса або виключають його зі свого раціону повністю. Для виробництва м'яса необхідні величезні витрати води і кормів.

Як повідомляється, замінники м'яса - це продукти, зроблені з соєвого протеїну і овочевих екстрактів. У США їх вже продають в ресторанах, що спеціалізуються на гамбургерах, і в багатьох супермаркетах.

Компанія Tyson Foods в понеділок оголосила про розробку замінника, який зовсім не містить м'яса. Продукт надійде в продаж вже влітку.

Компанія Nestle вже продає замінники м'яса в Європі. Вона планує почати продаж своїх продуктів на американському ринку цього року.

ukrinform.ua