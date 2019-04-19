В МВФ назвали сроки приезда оценочной миссии в Украину В Украину в ближайшие недели приедет оценочная миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом на брифинге заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

В частности, Райс отметил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард связывалась с избранным президентом Владимиром Зеленским и выразила готовность поддерживать Украину.

"Мы на связи с властями Украины. У меня нет конкретных сроков для первой обзорной миссии в рамках программы МВФ, но мы ожидаем, что миссия вернется в Киев где-то в ближайшие недели, и это будет оценка прогресса в рамках программы и обсуждения политики с новой администрацией на остальную часть года", - добавил Райс.

Напомним, ранее первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что Украина в июне может получить траншпо программе stand-by Международного валютного фонда.

Отметим, в декабре Украина получила от МВФ первый транш кредита на сумму 1,4 млрд долларов по новой программе на сумму 3,9 млрд долларов. В рамках 14-месячной программы поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) Украине будет выделено три транша.

rbc.ua