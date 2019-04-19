В МВФ назвали сроки приезда оценочной миссии в Украину

В частности, Райс отметил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард связывалась с избранным президентом Владимиром Зеленским и выразила готовность поддерживать Украину.
Напомним, ранее первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что Украина в июне может получить траншпо программе stand-by Международного валютного фонда.
Отметим, в декабре Украина получила от МВФ первый транш кредита на сумму 1,4 млрд долларов по новой программе на сумму 3,9 млрд долларов. В рамках 14-месячной программы поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) Украине будет выделено три транша.