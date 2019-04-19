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Сегодня 13:50181

В МВФ назвали сроки приезда оценочной миссии в Украину

В Украину в ближайшие недели приедет оценочная миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом на брифинге заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

В частности, Райс отметил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард связывалась с избранным президентом Владимиром Зеленским и выразила готовность поддерживать Украину.

Напомним, ранее первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что Украина в июне может получить траншпо программе stand-by Международного валютного фонда.

Отметим, в декабре Украина получила от МВФ первый транш кредита на сумму 1,4 млрд долларов по новой программе на сумму 3,9 млрд долларов. В рамках 14-месячной программы поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) Украине будет выделено три транша.

rbc.ua

Экономика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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