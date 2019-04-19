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Сегодня 15:39201

Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу свое имущество

Среди выставленного на аукцион имущества четыре производственных цеха и административно-бытовой корпус.

Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу свое имущество, стартовая цена — около 420 млн грн.

Об этом следует из информации на сайте Центральной универсальной товарной биржи. Указано, что среди имущества, которое выставляется на аукцион: машиностроительный, инструментальный, ремонтно-механический, автоматически-механический цеха, а также административно-бытовой корпус.

Известно, что 11 апреля Хозяйственный суд вынес решение о санации "Запорожского автомобилестроительного завода". Срок санации — 6 месяцев. План санации включает в себя улучшение социальной сферы, сохранение существующих рабочих мест и создание новых. Завод должен стать платежеспособным, платить налоги в местный и государственный бюджеты.

Также речь шла о выводе ЗАЗа из состояния банкротства в кратчайшие сроки, максимальном сохранении инфраструктуры производственных мощностей и восстановлении производства автомобилей.
Экономика
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