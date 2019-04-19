Зачем киевские таксисты пересаживаются на электромобили и кто за это заплатит 21 марта 2019 года Uber презентовал киевлянам новый сервис – запустил услугу Uber Green, с помощью которой горожан будут катать из точки А в точку Б на электромобилях. Об этом заявил Георгий Соколянский, глава по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы. По сути, компания предложила людям все тот же сервис такси, только по немного завышенной цене, передает UBR.ua.

Такси для экофанатов

По его словам, в столице парк электрокаров, сотрудничающих с компанией, насчитывает 200 автомобилей. В основном это Nissan Leaf, но есть также Renault Zoe, Hyundai Ioniq, BMW i3, Chevrolet Bolt и несколько Tesla S. Большинство из указанных 200 электромобилей уже предоставляли услуги в среднем ценовом сегменте Uber Select. Иными словами, никаких громких покупок парка новой техники ждать не стоит – компания лишь выделила уже подключенных к сервису водителей в отдельную категорию, как это прежде уже сделала в Париже, Лондоне, Амстердаме, Лиссабоне, Порту, Цюрихе и Мюнхене.

После Бухареста Киев стал вторым городом в Центральной и Восточной Европе, где компания запустила этот сервис. Георгий Соколянский выразил надежду, что до конца апреля 2019 года число пользователей Uber Green превысит 10 тысяч.

За электротягу – немножко дороже

Расценки в новой услуге такие же, как в Uber Select (вторая по дороговизне категория): 30 грн. базовый тариф, 1,3 грн. за минуту, 4,6 грн. за километр. Минимальный тариф составляет 55 грн.

Чтобы доехать из центра столицы на Троещину – например, от Дворца спорта до ТРЦ «РайON» – по тарифу Uber Green, надо заплатить около 135 грн. Это сопоставимо с UberSELECT – 137 грн. (для сравнения, Uber X – 126 грн.).

Аналогичная зеленая категория есть и у конкурента Bolt (экс-Taxify). За то же расстояние на электромобиле тут придется выложить 155 грн. Это примерно столько же, сколько и в средней ценовой категории Comfort. Правда, вызвать электротакси Bolt сложнее – по заверениям компании, парк в Киеве составляет не менее сотни электрокаров.

Газ – наше все

Впрочем, не все службы такси, даже из продвинутых "смартфонных", видят в этой затее смысл. Главный конкурент пока не собирается расширять спектр услуг за счет электрокаров как отдельной категории. Маркетинг директор Uklon Даниил Ваховский согласился с тем, что "в целом общемировой эко-тренд делает электрокары перспективными, в том числе для сегмента перевозок на заказ. Но в Украине пока на такую услугу недостаточно ни спроса, ни количества авто, которые могут эффективно обслуживать такой сегмент", - подчеркнул он.

По его мнению, чтобы такой сервис имел достаточную эффективность, надо инвестировать десятки миллионов в автопарк, инфраструктуру и промо. "Поэтому пока мы рассматриваем такие проекты как имиджевые. В реалиях нашего рынка авто на ГБО будет более эффективным с точки зрения бизнеса", - убежден Ваховский.

Да и инновационным решение Uber "озеленить" свой сервис никак не назовешь. В том же 2016 году, когда в Украину пришел Uber, в Киеве запустилась компания "Окси-Такси". От других конкурентов она отличалась тем, что в ее парке были исключительно автомобили на электрической тяге.

По словам Александра Вовка, генерального директора "Окси-Такси", в распоряжении предприятия насчитывается 70 электрокаров. Некоторые проехали по 300 тыс. км, а все вместе – более 15 млн км. "И ни в одном не менялись батареи", - подчеркнул он. Компания предоставляет услуги в ценовом сегменте "средний плюс".

Руководитель столичной службы электротакси положительно воспринял новость о запуске в украинской столице сервиса Uber Green. И особо отметил, что Киев вошел в десятку городов, где существует подобный сервис от Uber.

По его мнению, увеличение числа сервисов на основе электрокаров и их парка послужит хорошей рекламой для этого экологичного вида транспорта.

Много шума из ничего

Глава Украинской таксомоторной ассоциации (УТА) Андрей Антонюк настроен не столь оптимистически. Запуск Uber Green он назвал PR-ходом, которые никак не повлияет на рынок. Потребителю все равно, ехать на электрокаре или любом другом автомобиле, убежден он.

По его словам, на рынке уже были службы электротакси. "Они ярко начинали, но закончили ничем", - подчеркнул Андрей Антонюк. Раньше можно было встретить на улицах Киева машины с яркими наклейками «Окси-Такси», но сейчас почему-то их не видно, констатировал руководитель УТА.

Мыкола Олиярник, vesti-ukr.com