В США предлагают купить завод ЗАЗ своим соотечественникам На днях интернет облетела сенсационная новость – Запорожский автозавод, который уже не первый год находится в тяжелом состоянии, выставили на продажу свое имущество. Данную молнию подхватили и зарубежные СМИ, а издание Jalopnik и вовсе подало её своим читателем в необычной манере.

Редактор сайта Джейсон Торчински, в частности, предложил желающим… купить ЗАЗ. “Украинский автопроизводитель ЗАЗ, создавший первую в Советском Союзе настоящую «народную машину», в последние несколько лет испытывает трудности. После того, как всего пару лет назад его продали за 9 миллионов долларов, ЗАЗ снова обанкротился и опять выставил на продажу все свое имущество. Это печально для нас, немногих поклонников их старых, по-домашнему уютных маленьких машин, но хорошие новости для скучающих богатых людей, которые всегда хотели иметь собственную автомобильную компанию., – написал журналист. autocentre.ua