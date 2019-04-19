Бизнес

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Сегодня 12:17284

В США предлагают купить завод ЗАЗ своим соотечественникам

На днях интернет облетела сенсационная новость – Запорожский автозавод, который уже не первый год находится в тяжелом состоянии, выставили на продажу свое имущество. Данную молнию подхватили и зарубежные СМИ, а издание Jalopnik и вовсе подало её своим читателем в необычной манере.

Редактор сайта Джейсон Торчински, в частности, предложил желающим… купить ЗАЗ. “Украинский автопроизводитель ЗАЗ, создавший первую в Советском Союзе настоящую «народную машину», в последние несколько лет испытывает трудности. После того, как всего пару лет назад его продали за 9 миллионов долларов, ЗАЗ снова обанкротился и опять выставил на продажу все свое имущество. Это печально для нас, немногих поклонников их старых, по-домашнему уютных маленьких машин, но хорошие новости для скучающих богатых людей, которые всегда хотели иметь собственную автомобильную компанию., – написал журналист.

autocentre.ua

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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