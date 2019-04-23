Бизнес

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В Chrome появится расширение для контроля за данными в рекламе

Скоро Chrome изменит правила управления cookies, ограничит использование отпечатков пальцев и позволит узнать, какие организации используют данные для рекламы.

В новой версии браузера станет проще удалять cookies, в ней можно выбрать, какие данные удалять: сторонние или собственные.

Команда Chrome также будет ограничивать использование отпечатков пальцев для идентификации сторонних компаний, так как это может являться методом слежения.

Также, в рекламе которую Google показывает на собственных и партнерских площадках, будет демонстрироваться информация о компаниях, которые участвовали в показе рекламы и чьи трекеры присутствуют в объявлениях.

Chrome запустит специальное расширение с открытым кодом, которое будет работать также и в других браузерах. Пользователи также смогут посмотреть все объявления, которые Google показывал им в последнее время.

Не так давно Google Ads начал тестировать сортировку кампаний в боковой панели.

evo.business

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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