Захистити туристів від шахраїв Народний депутат Анна Романова («Самопоміч») закликала колег по парламенту невідкладно ухвалити поданий ще рік тому законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» (щодо вдосконалення державної політики у сфері туризму, № 8317), адже разом з початком нового туристичного сезону в подорожувальників знову почали виникати проблеми, пов’язані із законодавчою неврегульованістю багатьох питань туристичної сфери.

«Цей законопроект захищає права кожного туриста, кожного споживача туристичних послуг та запроваджує прозорі механізми і правила для усієї туристичної сфери країни. Впевнена, що хаос на туристичному ринку -це хаос та безвідповідальність у державній сфері, яка має забезпечувати якісний безпечний сервіс та сталий туристичний розвиток», — зазначила А. Романова та підкреслила, що хаос на ринку туристичних послуг повторюється з року в рік. Зокрема, лише минулого року заручниками недобросовісних туроператорів стали тисячі українців, а деякі з них взагалі не змогли відпочити, бо шахраї взяли гроші й зникли.

Ситуація ускладнюється тим, що чинне законодавство поки що не враховує таких нових понять та явищ, які з’явилися в туріндустрії, як хостел, субагент, он-лайн туризм чи он-лайн туроператор. Крім того, у нас фактично відсутній дієвий механізм захисту прав споживача туристичних послуг, бракує ефективного механізму оцінки якості сервісу об’єктів туристичної інфраструктури та належного контролю за якістю надання туристичних послуг.

Враховуючи це, автори законопроекту № 8317 пропонують вдосконалити та уніфікувати відповідно із загальноприйнятими міжнародними визначеннями, зокрема з урахуванням класифікації Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO), понятійний апарат у галузі туризму та ввести у правове поле такі поняття, як хостел, субагент, он-лайн туризм чи он-лайн туроператор, які вже широко розповсюджені у повсякденному житті, але перебувають у законодавчому вакуумі. Також в законопроекті пропонується визначити пріоритетність розвитку в’їзного та внутрішнього туризму над виїзним з одночасним запровадженням податкових стимулів та пільг.

Ліквідації хаосу у вітчизняній туріндустрії має слугувати створення Реєстру суб’єктів туристичної діяльності, а також розширення повноважень центральних органів виконавчої влади в частині контролю за захистом прав туристів. Водночас ширшими повноваженнями у сфері туризму пропонується наділити органи місцевого самоврядування. Зокрема, саме вони мають організовувати проведення інвентаризації туристичних об’єктів місцевого значення та подавати відомості про них до Реєстру, видавати дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, визначати відповідність заявленій в Реєстрі «зірковості» готелів, хостелів та інших об’єктів туристичної інфраструктури.

З метою захисту відпочивальників від недобросовісних туроператорів та шахраїв у законопроекті визначено умови анулювання ліцензії на туроператорську діяльність та запропоновано дієвий фінансовий механізм захисту туристів від невиконання зобов’язань з боку туроператора, зокрема відшкодування витрат. Крім того, цими змінами законодавство поширюється на сучасні механізми он-лайн продажів туристичних послуг, а також прописується можливість укладання електронного туристичного договору та електронного договору про страхування.

«Парламент має ухвалити зміни до Закону «Про туризм», щоб Україна знову не ганьбилася на весь світ як держава, що не може захистити своїх туристів, кожен третій з яких — дитина», — переконана А. Романова.

Сергій Лавренюк, golos.com.ua

Аналитика по законопроекту: https://ubr.ua/leisure/travel/v-ukraine-nachnut-po-novomu-prodavat-turisticheskie-putevki-5-izmenenij-3878735