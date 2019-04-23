Бизнес

admin
admin
Сегодня 11:01159

Сахар в Украине подорожает - эксперт

Стоимость сахара в Украине с каждым месяцем текущего года будет расти на 15-20 копеек. Об этом в комментарии УНН сообщил Председатель ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В этом году цена будет расти из-за того, что сахаропроизводителям необходимо быть рентабельными, поэтому с каждым месяцем цены будут расти скорее всего на 15-20 копеек, а затем в сентябре-октябре мы увидим более существенный рост", - сказал Дорошенко.

По его словам, это предварительные данные. Ведь никто не знает сколько будут сеять сахарной свеклы.

"Может быть так, что предложение будет чрезмерным, украинского экспорта сахара не будет, он останется в стране, ввиду этого цена не будет расти. Однако скорее всего мы увидим подорожание, но не существенное", - отметил Дорошенко.

Напомним, по состоянию на 26 марта, в Украине уже засеяно 20 000 гектаров сахарной свеклы, или 10% от общего количества площадей.

unn.com.ua

Экономика
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.