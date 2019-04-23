Сахар в Украине подорожает - эксперт Стоимость сахара в Украине с каждым месяцем текущего года будет расти на 15-20 копеек. Об этом в комментарии УНН сообщил Председатель ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В этом году цена будет расти из-за того, что сахаропроизводителям необходимо быть рентабельными, поэтому с каждым месяцем цены будут расти скорее всего на 15-20 копеек, а затем в сентябре-октябре мы увидим более существенный рост", - сказал Дорошенко.

По его словам, это предварительные данные. Ведь никто не знает сколько будут сеять сахарной свеклы.

"Может быть так, что предложение будет чрезмерным, украинского экспорта сахара не будет, он останется в стране, ввиду этого цена не будет расти. Однако скорее всего мы увидим подорожание, но не существенное", - отметил Дорошенко.

Напомним, по состоянию на 26 марта, в Украине уже засеяно 20 000 гектаров сахарной свеклы, или 10% от общего количества площадей.

unn.com.ua