Офисные шкафы. Разнообразие моделей Безусловно, основные мебельные атрибуты любого офиса – офисные столы и стулья/кресла, поскольку именно они составляют основу любого рабочего места. Однако ни одно офисное помещение не обходится без шкафов – в том или ином количестве, того или иного функционала, той или иной конструкции.

Именно офисные шкафы используются как система хранения не только одежды и личных вещей сотрудников, но и различной бумажной продукции, включая документы и рабочие материалы.

Варианты использования офисных шкафов

Итак, с назначением шкафов в офисах разногласий не возникает. Но модели и конфигурация их может быть очень разной:

• закрытого типа с распашными дверцами,

• закрытого типа с раздвижными дверцами (шкафы купе),

• с открытыми секциями,

• комбинированные (с открытыми и закрытыми секциями).

В некоторых моделях дверцы запираются на ключ – их используют для хранения особо важных материалов и бухгалтерской документации.

В зависимости от планировки офисного помещения приобретаются разные модели для разных назначений (шкаф для хранения документов + шкаф для хранения одежды/личных вещей), либо один шкаф, который будет использоваться для обеих целей. Отечественный рынок предлагает множество разнообразных по габаритам и конструкции моделей, поэтому подобрать идеальную для ваших предпочтений не составит труда. Ознакомьтесь, к примеру, с каталогом мебельного интернет-магазина FlashNikaМебель, и там вы наверняка сможете подобрать нужный образец офисного шкафа.

Какие из моделей наиболее популярны?

Это зависит от специализации фирмы, размеров помещения и количества сотрудников. Очень востребованы стеллажи для документов: модели, полностью заставленные полками, или варианты с наличием закрытых секций.

Для хранения документов нередко используются высокие пеналы – эти модели «эксплуатируют» вертикаль помещения, экономя при этом офисную площадь.

Платяные шкафы или модели купе со штангой служат для хранения верхней одежды сотрудников. Удобны конструкции с внутренними полками, на которых размещаются личные вещи, головные уборы или аксессуары.

Удобно ли приобретать офисный шкаф через Интернет?

С одной стороны, просматривая мебель в Сети, есть опасение, что промо-фото не соответствует действительности. Притом хочется «пощупать» приобретаемый товар. Как правильно поступить?

Во-первых, приобретайте мебель только у проверенных продавцов, реализующих мебель серьезных производителей. Эти структуры дорожат своим именем, а значит предлагаемые модели соответствуют «картинке».

Во-вторых, тщательно читайте описание. Особое внимание уделите габаритам и материалам. Информацию об их эксплуатационных характеристиках поищите в Интернете.

В-третьих, задайте все интересующие вас вопросы менеджеру-консультанту.

В результате вы получите полную информацию о модели и сможете спокойно ее приобрести. Причем цена будет более выгодной, чем в ближайшем мебельном магазине.

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