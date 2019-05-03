Именно офисные шкафы используются как система хранения не только одежды и личных вещей сотрудников, но и различной бумажной продукции, включая документы и рабочие материалы.
Итак, с назначением шкафов в офисах разногласий не возникает. Но модели и конфигурация их может быть очень разной:
-
• закрытого типа с распашными дверцами,
-
• закрытого типа с раздвижными дверцами (шкафы купе),
-
• с открытыми секциями,
-
• комбинированные (с открытыми и закрытыми секциями).
В некоторых моделях дверцы запираются на ключ – их используют для хранения особо важных материалов и бухгалтерской документации.
В зависимости от планировки офисного помещения приобретаются разные модели для разных назначений (шкаф для хранения документов + шкаф для хранения одежды/личных вещей), либо один шкаф, который будет использоваться для обеих целей. Отечественный рынок предлагает множество разнообразных по габаритам и конструкции моделей, поэтому подобрать идеальную для ваших предпочтений не составит труда. Ознакомьтесь, к примеру, с каталогом мебельного интернет-магазина FlashNikaМебель, и там вы наверняка сможете подобрать нужный образец офисного шкафа.
Это зависит от специализации фирмы, размеров помещения и количества сотрудников. Очень востребованы стеллажи для документов: модели, полностью заставленные полками, или варианты с наличием закрытых секций.
Для хранения документов нередко используются высокие пеналы – эти модели «эксплуатируют» вертикаль помещения, экономя при этом офисную площадь.
Платяные шкафы или модели купе со штангой служат для хранения верхней одежды сотрудников. Удобны конструкции с внутренними полками, на которых размещаются личные вещи, головные уборы или аксессуары.
С одной стороны, просматривая мебель в Сети, есть опасение, что промо-фото не соответствует действительности. Притом хочется «пощупать» приобретаемый товар. Как правильно поступить?
Во-первых, приобретайте мебель только у проверенных продавцов, реализующих мебель серьезных производителей. Эти структуры дорожат своим именем, а значит предлагаемые модели соответствуют «картинке».
Во-вторых, тщательно читайте описание. Особое внимание уделите габаритам и материалам. Информацию об их эксплуатационных характеристиках поищите в Интернете.
В-третьих, задайте все интересующие вас вопросы менеджеру-консультанту.
В результате вы получите полную информацию о модели и сможете спокойно ее приобрести. Причем цена будет более выгодной, чем в ближайшем мебельном магазине.
®