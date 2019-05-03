Как выбрать портновский манекен с первого раза

Задавая этот вопрос профессионалу, ответ всегда будет один – мягкий манекен однозначно удобнее! И вот почему:
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• на нем можно отпаривать ткани – не придется снимать незавершенное изделие и думать, куда его подвесить;
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• в него легко втыкаются иголки – при моделировании ткань можно пришпиливать под любым углом и с любой позиции;
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• он не боится падений – даже случайно уронив манекен, переживать придется только о сохранности надетого на него наряда.
Конечно же, на пластиковые варианты натягивается трикотажная «маечка», к которой тоже можно цеплять ткань. Но делать это достаточно неудобно, а при падении с высоты человеческого роста фигура даст трещины, и работать станет довольно проблематично.
Важно внимательно подходить к выбору материала, так как не все «мягкие» модели действительно являются таковыми:
Но не материалом единым хорош манекен! Размер тут точно имеет значение.
Приобретая манекен портновский, важно правильно подобрать ходовой размер. При этом нужно обращать внимание на пропорции фигуры – они не должны быть утрированы или искажены. Если приходится шить на людей разной комплекции, понадобятся торсы нескольких размеров. Существуют даже раздвижные модели, но удобны они не для всех.
Работать можно с любым манекеном, но не со всеми это получается делать комфортно. Так что лучше один раз выбрать себе хорошего и столь необходимого помощника, отдаваясь процессу создания нарядов на полную!
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