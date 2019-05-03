Как выбрать портновский манекен с первого раза Каждый начинающий портной со временем сталкивается с проблемой покупки манекена. Ведь с его помощью не нужно дергать заказчика на каждодневные примерки, да и моделировать оригинальные наряды становится гораздо проще. Но как же его выбирать?





Мягкая или твердая модель – что лучше?

Задавая этот вопрос профессионалу, ответ всегда будет один – мягкий манекен однозначно удобнее! И вот почему:

• на нем можно отпаривать ткани – не придется снимать незавершенное изделие и думать, куда его подвесить;

• в него легко втыкаются иголки – при моделировании ткань можно пришпиливать под любым углом и с любой позиции;

• он не боится падений – даже случайно уронив манекен, переживать придется только о сохранности надетого на него наряда.

Конечно же, на пластиковые варианты натягивается трикотажная «маечка», к которой тоже можно цеплять ткань. Но делать это достаточно неудобно, а при падении с высоты человеческого роста фигура даст трещины, и работать станет довольно проблематично.

Важно внимательно подходить к выбору материала, так как не все «мягкие» модели действительно являются таковыми:

Манекены из «папье-маше» представляют собой склеенные слои картона. В такой торс тоже можно втыкать иголки, но вот гнуть или мять его нельзя. Что уж говорить об отпаривании. Манекены из плотного пенопласта отлично переносят многократное прокалывание и не крошатся при падении. При легких нажатиях материал возвращает себе первоначальную форму. Манекены на пластиковой основе, обтянутые трикотажем и синтепоном тоже на самом деле не мягкие. Прикрепить к ним ткань можно, но вот отпаривать на нем не рекомендуется. Действительно мягкие манекены изготавливаются полностью из упругого полимера, который возвращается в первоначальную форму при любых сжатиях.

Но не материалом единым хорош манекен! Размер тут точно имеет значение.

Размеры манекенов и их особенности

Приобретая манекен портновский, важно правильно подобрать ходовой размер. При этом нужно обращать внимание на пропорции фигуры – они не должны быть утрированы или искажены. Если приходится шить на людей разной комплекции, понадобятся торсы нескольких размеров. Существуют даже раздвижные модели, но удобны они не для всех.

Работать можно с любым манекеном, но не со всеми это получается делать комфортно. Так что лучше один раз выбрать себе хорошего и столь необходимого помощника, отдаваясь процессу создания нарядов на полную!

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