Киевская фабрика Roshen за год увеличила доход на 44% В прошлом году киевская кондитерская фабрика Roshen по сравнению с 2017 годом увеличила доход на 44% (на 114,14 млн грн), до 373,34 млн грн, согласно международным стандартам финансовой отчетности. Об этом заявили на предприятии, передают "Українські новини".

Отмечается, что киевская фабрика Roshen с 2013 по 2018 годы инвестировала 88,5 млн грн в оборудование и 243 млн грн – в реконструкцию помещений и благоустройство прилегающих территорий.

"Кондитерская корпорация Roshen проводит плановую частичную модернизацию производственных мощностей компании, в связи с этим увеличивает уставный капитал киевской фабрики на 330 млн грн и кременчугской – на 300 млн грн", – заявили в корпорации.

Кроме того, в Roshen добавили, что в 2017-2018 годах вложили 357 млн грн в социальные проекты.

focus.ua