Американская мечта для украинской муки: ассоциация мукомолов на выставке IAOM (Денвер, США) Ежегодно в мире проходят десятки отраслевых мероприятий, посвященных рынку продуктов переработки зерновых. Но есть ряд из них, которые можно назвать ТОП-событиями, определяющими глобальное направление развития отрасли. Таким мероприятием по праву можно считать ежегодные выставки, проводимые самой влиятельной международной отраслевой организацией – IAOM (International Association of Operative Millers). В этом году ежегодное – 123-е по счету – мероприятие IAOM состоялось в «золотом» штате Колорадо, г. Денвер. Отраслевой союз «Борошномели України» при финансовой и организационной поддержке FАО и ЕБРР стал экспонентом и участником выставки и провел несколько насыщенных дней в солнечном Денвере.

Основанная в 1896 году Международная ассоциация действующих мукомолов (IAOM) является глобальной организацией, объединяющей мукомолов и переработчиков зерна, предоставляя им возможности для обучения и развития направлений деятельности. Организация проводит многочисленные обучающие курсы и конференции, выставки, осуществляет сертификацию и вручает отраслевые награды, публикует образовательную литературу. На сегодняшний день у ассоциации 14 представительств по всему миру, которые продвигают ценности и идеи IAOM в различных уголках мира. Главное ежегодное событие ассоциации проходит обычно в разных городах США. Это не просто выставка, это также и конференция, обучающие курсы, конкурсы и благотворительные инициативы.

Но прежде чем делегация украинских мукомолов приняла участите в работе выставки, в течение двух дней был проведен бизнес-тур по торговым сетям и дистрибьюторам пищевой продукции в Чикаго.Члены делегации посетили более 10 розничных и оптовых магазинов, включая такие сети, как Fresh Farm, Costco, PeterFreshMarket, гигант органической торговли, входящий в империю Amazon Whole foods market, и др., а также несколько украинских и русских магазинов.

При этом проведены очень содержательные переговоры с менеджерами по закупкам бакалейной группы данных торговых сетей, а также изучен ассортимент магазинов по интересующей группе товаров.

Необходимо отметить, что практически во всех сетях, имеющих европейские полки или же этнические отделы, украинская продукция присутствует в тех или иных товарных группах (молочная, кондитерская продукция), в том числе крупы ТМ «Сквирянка», а также продукция группы компаний «Хлібодар».

К сожалению, мукомольной продукции отечественных предприятий, кроме как на полках украинских магазинов, мы не увидели, при том что и российские, и польские, и литовские производители представлены очень широко. А ассортимент местных производителей муки колоссально широк. При этом следует отметить, что в США можно купить как 1-2 кг пакет муки, так и 22 кг мешок, и спрос населения на муку очень высок, причем на муку в чистом виде, а не на готовые мучные смеси.

Очень широкий ассортимент во всех магазинах имеет компания Ardent Mills,в составе которой более 40 предприятий в США, а заводы выпускают свыше 250 сортов муки. На одном из предприятий компании мы побывали в последний день работы конференции.

Более детальная информация об условиях выхода на североамериканский рынок, сертификации и работе с сетями будет представлена осенью на конференции «Форум зернопереработчиков-2019».

Сейчас же вернемся к выставке/конференции, которая начала свою работу 17 апреля и предложила своим участникам четыре тематических блока – качество продукции, технологии, управление персоналом и контроль производства. Ключевым спикером конференции стал международный эксперт мукомольной отрасли Алан Трейси (Tracy Consulting).

В рамках же выставки были представлены более 100 экспонентов из США, Канады, Турции, Германии, Китая, Швейцарии, Италии, Украины, Дании. Среди компаний-экспонентов преобладали поставщики мукомольного оборудования, зернохранилищ, также было много инжиниринговых компаний, поставщиков услуг для мукомольных предприятий (автоматизация, безопасность, фумигация), компаний-производителей оборудования для оценки качества продукции и др.

Стенд «Борошномели України» предлагал участникам выставки информационные буклеты об Украине как экспортере муки и продуктов переработки зерновых, здесь же участники мероприятия могли ознакомиться с образцами украинской продукции от ряда ключевых компаний-экспортеров муки, круп, хлебобулочных изделий («Столичний млин», Сквирский КХП, «Зернарі», «Хлібодар», «Рівнеборошно», «Білоцерківськхлібопродукт»). Так, многие участники выставки знают о лидирующих позициях Украины как экспортера зерна, но впечатляющие темпы роста экспорта муки и продуктов переработки для многих были новостью. Особенно активно интересовались возможностями закупок украинской продукции покупатели из стран Центральной и Южной Америки (Гватемала, Коста-Рика, Эквадор, Колумбия).

В последний день работы выставки, 18 мая, директор ОС «Борошномели України» Родион Рыбчинский провел встречу с исполнительным вице-президентом IAOM Мелиндой Фаррис, в рамках которой стороны обсудили возможности сотрудничества между двумя организациями и перспективы совместных проектов в Причерноморском регионе.

Стоит отметить, что организаторы мероприятия кроме основной программы на выставке и конференции обеспечили весьма активную культурную составляющую, включающую выездные ужины для экспонентов, что способствовало продуктивному общению и налаживанию деловых контактов.

Родион Рыбчинский, директор ассоциации «Борошномели України»

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