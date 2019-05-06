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Сегодня 11:25163

Трассу Киев–Одесса хотят превратить в полноценный автобан

Дорогу в границах трех областей покроют цементобетоном.

Через несколько лет трассу М-05 Киев-Одесса намерены превратить в полноценный автобан. А в границах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей дорогу планируют отремонтировать в цементобетоне, сообщил на своей странице в Facebook глава «Укравтодора» Славомир Новак.

«Несколько дней назад мне удалось убедить наших коллег из Европейского инвестиционного банка, чтобы все будущее финансирование, которое мы получим, было направлено именно на дорогу М-05 Киев–Одесса, чтобы через несколько лет у нас был полноценный автобан», – написал чиновник у себя на странице.

«В этом году ремонтируем трассу Киев–Одесса за счет госбюджета, также планируем капитально отремонтировать участки этой дороги в Киевской области за счет средств МФО», – рассказал Новак.

Вместе с тем «Укравтодор» также отчитался о начале реставрации участка М-05 в Черкасской области (в асфальтобетоне). Там отремонтируют половину самого проблемного отрезка в 15 км – между Жашковом и Уманью. Также сообщается, что на отрезке Киев–Белая Церковь заканчивают капитальный ремонт. До октября должны завершить работы на промежутке Белая Церковь–Одесса.

Напомним, что год назад на трассе М-05 провели капитальный аварийный ремонт. Раньше министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что качественный капитальный ремонт начнут в 2018 году, и он будет продолжаться 2-3 года.

ubr.ua

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