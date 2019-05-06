Норвежцы построят солнечную электростанцию в Черкасской области за 56 млн евро

Установленная мощность станции составит 55,4 МВт, общая стоимость строительства – 56,2 млн евро.
Получателем кредита выступит ООО “Гринтеко СЭС”, принадлежащий Scatec Solar.
Данный проект финансируется ЕБРР в рамках программы финансирования альтернативной энергетики в Украине USELF III общим объемом 250 млн евро.
Scatec Solar в начале 2019 г. начала строить СЭС “Каменка” в Черкасской области мощностью 30 МВт.
Стоимость проекта, завершение которого запланировано на четвертый квартал этого года, – 35 млн евро, из них 25,4 млн евро выделил ЕБРР голландский банк развития FMO.