Норвежцы построят солнечную электростанцию в Черкасской области за 56 млн евро Европейский банк реконструкции и развития предоставит 19,7 млн евро кредита для реализации компанией Scatec Solar проекта по строительству в Черкасской области солнечной электростанции. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБРР.

Установленная мощность станции составит 55,4 МВт, общая стоимость строительства – 56,2 млн евро. Получателем кредита выступит ООО “Гринтеко СЭС”, принадлежащий Scatec Solar. Данный проект финансируется ЕБРР в рамках программы финансирования альтернативной энергетики в Украине USELF III общим объемом 250 млн евро. Scatec Solar в начале 2019 г. начала строить СЭС “Каменка” в Черкасской области мощностью 30 МВт. Стоимость проекта, завершение которого запланировано на четвертый квартал этого года, – 35 млн евро, из них 25,4 млн евро выделил ЕБРР голландский банк развития FMO. news.finance.ua