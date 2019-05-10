5G в Украине: аналитики назвали оптимистические сроки Эксперты назвали сроки внедрения сети нового поколения в стране.

Одним из последних решений Петра Порошенко на посту президента Украины стало подписание указа о введении 5G в Украине. Документ утверждает четкие графики внедрения 5G к 2020 году. Судя по всему, на территории Украины поддержка новой сети окажется быстрее, чем ожидали пользователи сети.

Если эта цель реализуется, Украина сможет преодолеть технологическое отставание от ведущих стран мира.

"Если удастся, Украина догонит технологичные страны мира, которые также планируют начало полноценного коммерческого использования 5G на этот год. Речь идет о США, Южной Корее, Китае, Швейцарии", – отмечают аналитики.

Напомним, что 5G увеличит скорость передачи данных по сети, не нужно будет ожидать загрузки файлов, подгрузки музыки или видео. Новая сеть будет в несколько раз быстрее 4G, ставшую очень популярной на территории Украины.

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