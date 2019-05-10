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Сегодня 17:36174

5G в Украине: аналитики назвали оптимистические сроки

Эксперты назвали сроки внедрения сети нового поколения в стране.

Одним из последних решений Петра Порошенко на посту президента Украины стало подписание указа о введении 5G в Украине. Документ утверждает четкие графики внедрения 5G к 2020 году. Судя по всему, на территории Украины поддержка новой сети окажется быстрее, чем ожидали пользователи сети.

Если эта цель реализуется, Украина сможет преодолеть технологическое отставание от ведущих стран мира.

"Если удастся, Украина догонит технологичные страны мира, которые также планируют начало полноценного коммерческого использования 5G на этот год. Речь идет о США, Южной Корее, Китае, Швейцарии", – отмечают аналитики.

Напомним, что 5G увеличит скорость передачи данных по сети, не нужно будет ожидать загрузки файлов, подгрузки музыки или видео. Новая сеть будет в несколько раз быстрее 4G, ставшую очень популярной на территории Украины.

Напомним, что Китай объявил бойкот компании Apple. Сообщается, что власти США заставили Google отказаться от сотрудничества с китайским производителем смартфонов Huawei. Компании придется устанавливать на свои новые смартфоны собственную ОС, так как Android оказался недоступным. Китайский корпорации отказываются от iPhone и призывают покупать технику от Huawei. Для Apple это значит потерю многомиллионной прибыли.

Ранее Знай.ua сообщал о том, что компания Microsoft расстроила пользователей. Сообщается, что обновления, которые устраняют различные уязвимости на ПК, сильно тормозят устаревшие гаджеты. К примеру, Windows 10 на устаревших компьютерах будет работать на 40 процентов медленнее. Владельцам старых компьютеров советуем обновить свой гаджет.

Знай.ua писал, что компания Mozilla выпустила новый браузер, который пришел на замену Firefox. Сам по себе браузер работает заметно быстрее, а также имеет широкий функционал, чтобы стать главным конкурентом Google Chrome.

m.znaj.ua
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