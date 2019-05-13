Металлопластиковая труба: теплый пол и чистая вода ® На современном рынке представлено огромное количество разных видов труб. Поэтому для неспециалиста может быть затруднительно выбрать тот вид труб, который лучше всего соответствует его целям.

Когда речь идет о монтаже водопровода или теплого водяного пола, один из наиболее оптимальных вариантов – металлопластиковая труба. Объединив в себе преимущества стальной и полимерной труб, сегодня металлопластиковая труба является одним из наиболее востребованных изделий.

Особенность такого типа труб в их многослойности. Современные металлопластиковые трубы состоят из 5-ти слоев:

Полимер. Один клеящийся слой. Бесшовная алюминиевая фольга. Второй клеящийся слой. Высокотемпературный полимер PERT.

Один из показателей, по которым можно определить, насколько металлопластиковая труба надежна и стоит заявленной цены – качество клеящегося слоя. Если при изготовлении трубы был использован клей низкого качества, он очень быстро потеряет свою эластичность. Из-за чего в местах соединения очень скоро возникнут протекания.

Металлопластиковая труба : преимущества

Как и в случае с трубами из сшитого полиэтилена, одним из важных плюсов металлопластиковых труб является их небольшой вес и легкость процесса монтажа. Среди других преимуществ, которыми обладает металлопластиковая труба:

• Хорошо переносит перепады температуры и выдерживает внезапные перепады давления воды.

• Не подвергается коррозии и формированию отложений.

• Будучи непроницаемой для кислорода и света, служит долго и бережет от коррозии любые металлические элементы системы.

• Благодаря крайне низкому коэффициенту шероховатости сохраняет давление воды с минимальными потерями.

• Низкая теплопроводность способствует долгому сохранению тепла в системе и отсутствию конденсата.

• Выдерживает температуру до +95°С и давление до 10 бар.

• Служит до 50 лет при правильной эксплуатации.

Металлопластиковая труба – выбирайте качество и безопасность

Помимо вышеперечисленных достоинств, металлопластиковая труба обладает еще одним, которое нельзя не отметить. Наличие внутреннего полимерного слоя делает такие трубы совершенно безопасными для проведения питьевой воды.

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