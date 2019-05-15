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Михаил Купранец: «Зеленые» аукционы правильная европейская практика, которая приведет к снижению цены для потребителей ®

Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 года приняла закон №8449-д об обеспечении конкурентных условий в альтернативной энергетике. Президент Украины Петр Порошенко 18 мая этот закон подписал.

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2020 года в Украине начнутся «зеленые» аукционы в системе Prozorro. Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук заявил, что «закон открывает новый этап развития возобновляемой энергетики: от «зеленых» тарифов к прозрачным и конкурентным аукционам». Закон также предусматривает снижение «зеленого тарифа» с 2020 года для солнечных электростанций (СЭС) на 25% и ежегодное уменьшение его на 2,5% в течение 3 лет. Для ветроэлектростанций (ВЭС) тариф с 2020-го должен снизиться на 10% с последующим уменьшением еще на 1,5% ежегодно в течение 3 лет.

Участники рынка «зеленой» энергетики также высказали свое мнение относительно принятого законопроекта.

Как полагает Михаил Купранец, собственник компании ООО «Санбимс Энерджи» (СЭС «Шаланки-2» мощностью 1,5 МВт, находится в Закарпатской обл.) этот законопроект в целом позитивно скажется на развитии отрасли и ее участниках.   

«Авторы законопроекта совместно с экспертами в целом учли негативный опыт других стран, так что большинство участников рынка поддерживают переход на «зеленые» аукционы. Продолжать нынешнее регулирование тарифов не совсем правильно. Ведь это вопрос не только цены, но и регулирования энергосистемы. То есть, административное управление тарифами дает давление на цену электроэнергии, и плюс - это опасно для стабильности энергосистемы», - отметил Михаил Купранец.

Как отмечает эксперт, введение системы аукционов заметно снизит стоимость «зеленой» энергии для потребителей и создаст условия для эффективной конкуренции без коррупции.

«Система аукционов - правильная практика, на которую перешла и Европа. По этой системе государство будет покупать произведенную «зеленую» электроэнергию только у того инвестора, который предложит на аукционе самый низкий тариф. Такая модель уже доказала свою эффективность в более чем 70 странах мира, и стоимость произведенной на солнечных и ветровых электростанциях «зеленой» энергии по результатам аукционов снизилась до нескольких евроцентов за 1 квтч.  Есть, конечно, проблемы в деталях, но в принципе это правильный подход, он должен создать на рынке реальную цену для «зеленого» тарифа, правильный тариф», - полагает Михаил Купранец.

Эксперт также прогнозирует, что в 2019 году будет существенное увеличение количества проектов по строительству СЭС, как украинскими, так и зарубежными компаниями. Даже компании, которые работают с традиционными источниками, такие как АО «Укртрансгаз», НАЭК «Энергоатом» или ПАО «Киевоблэнерго», строят на своих объектах СЭС.

За последние четыре года лет установленная мощность украинских СЭС выросла в 3,5 раза, в частности в прошлом году она удвоилась - с 742 МВт до 1389 МВт. В 2019 году планируется строительство Чигиринской солнечной электростанции (Черкасская область) мощностью 55,4 МВт. В середине января 2019 года введена в эксплуатацию крупнейшую в Украине солнечную электростанцию мощностью 200 МВт (панельная мощность – 246 МВт) в Никопольском районе Днепровской области 

Компания «Санбимс Энерджи» работает в сфере альтернативной электроэнергетики и занимается эксплуатацией солнечной электростанции. Также проводит деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставлении услуг технического консультирования в этих сферах. 

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