ВБ назвал условия для ускорения экономического роста Украины Украине нужен быстрый прогресс в реализации ключевых структурных реформ, чтобы ускорить экономический рост.

Об этом сказала директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен на пресс-конференции в Киеве, передает РБК-Украина.

Кахконен отметила, что это означает создание рынка земель сельскохозяйственного назначения, разделения естественных монополий в энергетическом секторе, усиление управления в государственных банках, достижение прогресса в борьбе с коррупцией и обеспечения финансовой стабильности.

По прогнозу ВБ, если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году. Иначе, в случае промедления с реформами, рост экономики может замедлиться до уровня ниже 2%, поскольку уверенность инвесторов ухудшается, а макроэкономическая уязвимость усиливается.

Во Всемирном банке отмечают, что макроэкономические риски для Украины связаны со значительными выплатами по государственному долгу, которые приходятся на 2019-2021 годы, и давлением со стороны текущих расходов бюджета. Это потребует мобилизации необходимого финансирования от международных финансовых учреждений и рынков капитала и дальнейшего укрепления системы государственных финансов и достижения целевого показателя дефицита бюджета.

"Для улучшения качества государственных услуг для населения Украины важное внедрения начатых реформ в сфере охраны здоровья, образования, пенсионного обеспечения, государственного управления и социальной помощи. Также будет важно ввести более справедливую и благоприятную для экономического роста налоговую систему", - говорится в майском экономическом обзоре Всемирного банка для Украины.

finclub.net