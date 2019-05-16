Кто может дать денег в долг в Киеве? ® В поисках того, кто может дать денег в долг заемщики обходят всех друзей и банки, нередко при этом получив отказ. Столкнувшись с проблемой нехватки финансов один на один, заемщик начинает свой поиск денежных средств в интернете.

Всемирная паутина полна информации о различных кредитных компаниях. Большинство из них обещают выдать деньги под низкие проценты, но так ли это? Как найти честного и порядочного кредитора в Киеве и других областях Украины?

Признаки порядочности кредитора

При первом обращении в кредитную компанию сложно сразу понять, мошенники перед тобой или нет. Что отличает честного кредитора:

Перед обращением в любую компанию необходимо поинтересоваться длительностью её работы. Реальные кредитные компании имеют длительный стаж работы и хорошие отзывы клиентов. После обращения кредитор не будет брать с клиента деньги за любые дополнительные услуги, среди которых проверка кредитной истории, оценка стоимости залога и прочие. Честный кредитор не настаивает на удалённом переводе денежных средств. Никто не переведет деньги тому, кого никогда не видел. Кредитор не попросит отправить копии документов на электронную почту. Честный кредитор не берет предоплату за страховку, перевод денег и по другому поводу.

Невозможно предугадать все мошеннические схемы, но стоит внимательно присмотреться к потенциальному кредитору перед предоставлением ему своих персональных данных.

Куда обратиться в Киеве за кредитом

Кредиты под залог недвижимости с низкой процентной ставкой, всего 1,5% в месяц, выдает кредитная организация "Банкнота". По договору компании заемщик получает деньги на условиях предоставления в залог недвижимости или авто.

Этот кредитор выплачивает заемщикам до 80% от стоимости залога. В компании не берут деньги за оценку недвижимости. Сотрудники компании не взимают комиссию за свою работу и дополнительные услуги.

Проработав на рынке кредитования более 15-ти лет, "Банкнота" заработала репутацию честной и справедливой компании. Компания не сотрудничает с рекетирами, которые занимаются незаконным отчуждением собственности третьих лиц. Не передаёт свои кредитные договора другим финансовым компаниям. Всё споры улаживаются исключительно законным путем, но представители компании стараются не доводить до критических ситуаций и всегда идут навстречу клиентам.

Если у заемщика возникают трудности с уплатой долга, ему предоставляют "кредитные каникулы" - период, когда не нужно выплачивать ежемесячные платежи по займу. Также сотрудники могут помочь реструктуризировать задолженность, для создания более комфортных условий.

"Банкнота" предоставляет деньги под низкий процент и всегда честно сотрудничает с клиентами. У них прозрачные кредитные договора, которые понятны каждому. Если Вы размышляете, где взять кредит, обратитесь к сотрудникам "Банкнота" и они предоставят Вам всю информацию в кратчайшие сроки.