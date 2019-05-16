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Дизайн × культура × бизнес. 9 визуальных трендов 2019 года по версии Tilda и Depositphotos

Главные образы, формы и смыслы 2019-го.

Коллеги из Depositphotos и Tilda составили прогноз на следующий год и оформили его в виде красивенного мультиязычного сайта. Публикуем самое интересное.

Персонализация. Теперь всерьёз

Мы открываем доступ к нашей личной информации и в ответ ожидаем контент, которые соответствуют нашим интересам.

Бренды ищут новые способы пробиться через инфошум и баннерную слепоту, которая распространяется и на видеорекламу, и на материалы в соцсетях.

Компании взаимодействуют с покупателями через пользовательский контент и лидеров мнений, чтобы формировать месседжи не для абстрактных групп потребителей, а для конкретных покупателей.

Отрицая универсальность в маркетинге, бренды и компании выбирают индивидуальный подход. Да, это избитая фраза, но только сегодня у маркетинга появились инструменты для качественной персонализации. А начинается она с правильного подбора визуального контента.

Креативная провокация

Идеальной картинки недостаточно. Главное — запомниться, что значит заставить аудиторию говорить о вашем проекте в интернете. Эффект креативной провокации создаётся благодаря нетрадиционным подходам в фотографии, искусстве и дизайне.

Некоторые из лучших фотопроектов на Behance практикуют этот метод, создавая поразительные визуальные материалы, которые мотивируют к обсуждению. Как далеко могут зайти компании, следуя этому тренду? Это открытый вопрос, который заботит креативщиков по всему миру.

Культурные отсылки и ностальгия

Ещё пять лет назад дизайн сайта в стиле 90-х казался моветоном. Но вот adidas на своём сайте для линейки Yung виртуозно играет на ностальгии и называет обувь «кроссовками для следующего тысячелетия».

Использование цветов, узоров и шрифтов, характерных для эпохи 90-х, может эффективно сработать для правильной целевой аудитории.

«Мы возвращаемся в прошлое. Всё чаще создают коллажи и используют старые фотографии, чтобы добавить новый смысл и задать новые вопросы о прошлом», — Одед Вагенштайн, профессиональный фотограф.

Диалог с искусством прошлого

Поиск вдохновения может увести нас не только на десятилетия, но и на столетия назад. Всё больше современных художников находят вдохновение у классиков и по-своему цитируют их работы.

Такое влияние прослеживается в фотографии и рекламе. Вспомните многочисленные проекты в Инстаграме, которые публикуют классические картины в современной (как правило, ироничной) обработке.

Американская фотограф Кристи Ли создаёт удивительные фотографии под водой. Её работы сравнивают с картинами времён барокко. Она использует необычную технику — играет светом и цветами, чтобы запечатлеть красоту и хрупкость своих объектов в манере, которая откровенно напоминает работы великих мастеров.

Первая глобальная эстетика

Почему в разных уголках мира появляются кофейни, которые выглядят практически одинаково? Quartz называет этот глобальный тренд роскошным минимализмом.

Важно: мода на универсальный минималистичный дизайн интерьеров в местах, где мы едим, работаем, проводим вечера, сформировалась во многом благодаря соцсетям. «Инстаграмный» дизайн в кофейнях стал одним из способов привлечения новых посетителей. И этот тренд уходит далеко за пределы кафе. Общественные места в разных странах становятся очень похожими друг на друга.

Роскошный минимализм — утончённая, отполированная, чистая эстетика. Мода на идеальный дизайн с использованием натуральных материалов (дерева, цветов, камня) заполняет соцсети, а в ответ lifestyle-фотография становится более изысканной.

Интерактивные истории

В 2018-м мы говорили о видео и анимации, а также об инструментах — например, Crello, — с помощью которых каждый может их создавать. Мы ищем новые способы взаимодействия. Интерактив всё чаще доминирует и в веб-дизайне. Дизайнеры добавляют интерактивные элементы, превращая навигацию по сайту в богатый и увлекательный опыт.

«Интерактивное и экспериментальное искусство всё чаще появляется на выставках и фигурирует в обсуждениях. Это привлекает внимание и люди начинают всё больше вовлекаться в такие формы взаимодействия с искусством», — Фейфань Чжань, фотограф.

В австралийском Сиднее, например, каждый может переименовать Музей современного искусства. Это помогает установить контакт с посетителями, которые становятся частью создания дизайна. И благодаря такому взаимодействию люди однозначно лучше запоминают бренд или продукт.

Трёхмерная графика

В этом году 3D-тренд добрался и до соцсетей — вспомните трёхмерные фотографии на Фейсбуке. Следующий шаг — виртуальная реальность, впрочем, мы и близко не раскрыли потенциал 3D-изображений.

Техника универсальна: ей можно найти применение в графическом дизайне, рекламе и на личных страницах в соцсетях.

Стоковые фотографы Depositphotos также экспериментируют с 3D и предлагают сложные изображения, которые можно назвать произведениями искусства.

Минимализм создаёт глубину

В следующем году этот тренд повлияет не только на веб-дизайн и дизайн приложений, но и на дизайн продуктов и фотографию.

«Фотографы-минималисты всегда были популярны, но сейчас они становятся более концептуальными. Недостаточно просто запечатлеть что-то красивое, вам нужно создать историю, передать более глубокий смысл. Такие фотографии часто выглядят как кадр из фильма, вы понимаете, что это только часть истории, у которой есть начало, середина и конец. Это не просто разбитая чашка, например. Это конец чьих-то отношений. Или распад общества», — Дина Беленко, фотохудожница и иллюстратор.

Эко-френдли

Когда компания тратит пять миллионов долларов для того, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам во время Суперкубка, значит, дело серьёзное. Бренды всё активнее высказываются на глобальные темы, и забота об экологии становится одной из важнейших.

«Экологические проблемы — загрязнение окружающей среды, вмешательство человека в природу будут главным визуальным трендом в 2019 году. Во всех новостях рассказывают о влиянии пластика на природу. Переработка отходов, органика и здоровая жизнь, наполненная гармонией и уважением к природе, ответственное отношение к окружающей среде и человеческим ресурсам», — Эдвин Баттер, фотограф.

Политики во всём мире обсуждают экологические проблемы, и мы видим всё больше фотографий и видео, которые демонстрируют реальное (и весьма критическое) состояние дел. Глобальные проблемы затрагивают каждого. Больше того: исследования показывают, что люди выбирают бренды, которые поддерживают социальные и экологические проекты, и на это стоит обратить внимание бизнесу.

Понимание визуальных трендов — это также понимание культуры и людей, нашей взаимосвязи и коммуникации.

© Cossa.

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