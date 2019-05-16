Календарь выставок: июнь-сентябрь, Киев

4 июня выставка Прибыльное свиноводство в Acco International
11-12 июня VIII Международная выставка медицинского и оздоровительного туризма SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo в Acco International
10-12 сентября Международная выставка детской моды Children’s Fashion Fair Осень 2019 в МВЦ
10-12 сентября выставка оборудования и технологий для пищевой и перерабатывающий промышленности Inprodmash 2019 в МВЦ
10-12 сентября Международная выставка упаковки и оборудования UPAKOVKA 2019 в МВЦ
17-19 сентября 10-я Международная выставка оборудования и технологий для фармацевтической промышленности PHARMATechExpo в Acco International
17-19 сентября Международная сельскохозяйственная выставка “Масложировая индустрия” во КиевЭкспоПлазе
17-19 сентября выставка “Индустрия пива” и других слабоалкогольных и безалкогольных напитков в КиевЭкспоПлазе
17-19 сентября выставка энергосберегающего оборудования и альтернативных источников питания “ISTWE” в КиевЭкспоПлазе
24-27 сентября Международная выставка оборудования для деревообрабатывающей и мебельной промышленности Lisdrevmash 2019 в МВЦ
25-27 сентября 12-я Международная выставка лабораторной индустрии LabComplEx в Acco International