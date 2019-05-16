Бизнес

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Календарь выставок: июнь-сентябрь, Киев

Июнь

4 июня выставка Прибыльное свиноводство в Acco International

11-12 июня VIII Международная выставка медицинского и оздоровительного туризма SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo в Acco International

Сентябрь

10-12  сентября Международная выставка детской моды Children’s Fashion Fair Осень 2019 в МВЦ

10-12 сентября выставка оборудования и технологий для пищевой и перерабатывающий промышленности Inprodmash 2019 в МВЦ

10-12 сентября Международная выставка упаковки и оборудования UPAKOVKA 2019 в МВЦ

17-19 сентября 10-я Международная выставка оборудования и технологий для фармацевтической промышленности PHARMATechExpo в Acco International

17-19 сентября Международная сельскохозяйственная выставка “Масложировая индустрия” во КиевЭкспоПлазе

17-19 сентября выставка “Индустрия пива” и других слабоалкогольных и безалкогольных напитков в КиевЭкспоПлазе

17-19 сентября выставка энергосберегающего оборудования и альтернативных источников питания “ISTWE” в КиевЭкспоПлазе

24-27 сентября Международная выставка оборудования для деревообрабатывающей и мебельной промышленности Lisdrevmash  2019 в МВЦ

25-27 сентября 12-я Международная выставка лабораторной индустрии LabComplEx в Acco International

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«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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