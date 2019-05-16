Лучшие книги о бизнесе 2019 года 10 лучших книг мира о мотивации, тайм-менеджменте и саморазвитии по версии Business Insider.

Издание Business Insider опубликовало список самых ожидаемых книг 2019 года. Часть из них уже вышла, остальные появятся в течение следующих месяцев.

Редакция MC Today рассказывает о десяти книгах из этого списка.

Профессор университета Северной Каролины Стивен Рогельберг считает, что большинство компаний неправильно тратит время на собрания. Он написал об этом книгу, в которой объясняет, как проводить встречи с сотрудниками и коллегами намного эффективнее. Например, автор советует обсуждать бизнес-вопросы во время прогулок.

Книгу уже можно купить на Amazon.

Автор книги Джин Кейс проанализировала жизнь знаменитых личностей, которые повлияли на исход мировой истории. Оказалось, что почти у всех, от изобретателей до революционеров, были некие общие черты.

Они не боялись идти на риск, выходить из зоны комфорта, извлекать уроки из неудач и побеждать страх. Книга отлично мотивирует, побуждает к совершению новых «великих дел». И она тоже уже есть в продаже.

Шошанна Зубофф — профессор Гарвардской школы бизнеса. Она говорит, что технологические компании, которые управляют миром бизнеса сегодня, знают о нас очень многое.

Они имеют огромное влияние на людей, но государство никак не может это контролировать. Шошанна глубоко изучила этот вопрос и предлагает свой компромисс между правительством и бизнесом. Людям придется пожертвовать конфиденциальностью. Эта книга тоже уже вышла на Amazon.

Эта книга о том, как инновации могут вызывать экономические перемены. Профессор Гарвардской школы бизнеса Клейтон Кристенсен когда-то был миссионером в Южной Корее. На примере этой страны он рассказывает, как можно добиться прогресса в росте экономики.

Пятого февраля в продаже должна появиться книга Кэла Нюпорта «Цифровой минимализм». Это уже вторая работа американского профессора компьютерных наук о тайм-менеджменте. В первой книге он рассказывал об умении фокусироваться на конкретной задаче, не отвлекаясь на посторонние дела. В «Цифровом минимализме» автор советует ограничить время, проведенное в интернете. Эти две вещи — ключ к успешной и продуктивной работе, считает автор.

Эта книга целиком посвящена Facebook и недавним скандалам с участием ее основателя Марка Цекерберга. Хотя Макнами стоял у истоков Facebook и даже был инвестором компании, сейчас он яро критикует соцсеть. Он считает, что Цукерберг и его детище уничтожают мир и их следует остановить.

Вице-президент Facebook по дизайну продуктов Джули Чжоу написала книгу о том, как воспитать хорошего менеджера. Все тезисы книги основаны на личном опыте Джули. Она утверждает, что иногда хороший руководитель не может управлять хорошей командой, и это нормально. Книгу можно будет купить в марте этого года.

Старший вице-президент по руководству и развитию команды в Cisco Маркус Бакингем рассказывает о мифах относительно работы рядовых сотрудников компании. Он ставит под сомнение тот факт, что корпоративная культура должна стоять во главу угла в организации работы. Купить книгу можно будет в апреле.

В 2016 году умер Билл Кэмпбелл — человек, которого в Силиконовой долине называли Отцом. Он был учителем Стива Джобса и Ларри Пейджа. Авторы работы собрали уроки 80 учеников Билла и описали их в этой книге. Она увидит свет 16 апреля.

Авторы книги пережили экономический кризис 2008 года и рассказывают о своем опыте. Они объясняют, какие решения принимали и почему, а также анализируют кризис. В книге описаны его причины и уроки, которые мир вынес после тех событий. Книга тоже выйдет в апреле.

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