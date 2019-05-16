Бизнес

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Лучшие книги о бизнесе 2019 года

10 лучших книг мира о мотивации, тайм-менеджменте и саморазвитии по версии Business Insider.

Издание Business Insider опубликовало список самых ожидаемых книг 2019 года. Часть из них уже вышла, остальные появятся в течение следующих месяцев.

Редакция MC Today рассказывает о десяти книгах из этого списка.

«Удивительное искусство собраний», Стивен Рогельберг

«Удивительное искусство собраний», Стивен РогельбергПрофессор университета Северной Каролины Стивен Рогельберг считает, что большинство компаний неправильно тратит время на собрания. Он написал об этом книгу, в которой объясняет, как проводить встречи с сотрудниками и коллегами намного эффективнее. Например, автор советует обсуждать бизнес-вопросы во время прогулок.

Книгу уже можно купить на Amazon.

«Будь бесстрашным», Джин Кейс

«Будь бесстрашным», Джин КейсАвтор книги Джин Кейс проанализировала жизнь знаменитых личностей, которые повлияли на исход мировой истории. Оказалось, что почти у всех, от изобретателей до революционеров, были некие общие черты.

Они не боялись идти на риск, выходить из зоны комфорта, извлекать уроки из неудач и побеждать страх. Книга отлично мотивирует, побуждает к совершению новых «великих дел». И она тоже уже есть в продаже.

«Эпоха шпионского капитализма», Шошанна Зубофф

«Эпоха шпионского капитализма», Шошанна ЗубоффШошанна Зубофф — профессор Гарвардской школы бизнеса. Она говорит, что технологические компании, которые управляют миром бизнеса сегодня, знают о нас очень многое.

Они имеют огромное влияние на людей, но государство никак не может это контролировать. Шошанна глубоко изучила этот вопрос и предлагает свой компромисс между правительством и бизнесом. Людям придется пожертвовать конфиденциальностью. Эта книга тоже уже вышла на Amazon.

«Парадокс процветания», Клейтон Кристенсен

«Парадокс процветания», Клейтон КристенсенЭта книга о том, как инновации могут вызывать экономические перемены. Профессор Гарвардской школы бизнеса Клейтон Кристенсен когда-то был миссионером в Южной Корее. На примере этой страны он рассказывает, как можно добиться прогресса в росте экономики.

«Цифровой минимализм», Кэл Ньюпорт

«Цифровой минимализм», Кэл НьюпортПятого февраля в продаже должна появиться книга Кэла Нюпорта «Цифровой минимализм». Это уже вторая работа американского профессора компьютерных наук о тайм-менеджменте. В первой книге он рассказывал об умении фокусироваться на конкретной задаче, не отвлекаясь на посторонние дела. В «Цифровом минимализме» автор советует ограничить время, проведенное в интернете. Эти две вещи — ключ к успешной и продуктивной работе, считает автор.

«Забаненный», Роджер Макнами

«Забаненный», Роджер МакнамиЭта книга целиком посвящена Facebook и недавним скандалам с участием ее основателя Марка Цекерберга. Хотя Макнами стоял у истоков Facebook и даже был инвестором компании, сейчас он яро критикует соцсеть. Он считает, что Цукерберг и его детище уничтожают мир и их следует остановить.

«Создание менеджера», Джули Чжоу

«Забаненный», Джули ЧжоуВице-президент Facebook по дизайну продуктов Джули Чжоу написала книгу о том, как воспитать хорошего менеджера. Все тезисы книги основаны на личном опыте Джули. Она утверждает, что иногда хороший руководитель не может управлять хорошей командой, и это нормально. Книгу можно будет купить в марте этого года.

«Девять ложных утверждений о работе», Маркус Бакингем и Эшли Гудолл

«Девять ложных утверждений о работе», Маркус Бакингем и Эшли ГудоллСтарший вице-президент по руководству и развитию команды в Cisco Маркус Бакингем рассказывает о мифах относительно работы рядовых сотрудников компании. Он ставит под сомнение тот факт, что корпоративная культура должна стоять во главу угла в организации работы. Купить книгу можно будет в апреле.

«Тренер за триллион долларов», Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг и Алан Игл

«Тренер за триллион долларов», Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг и Алан ИглВ 2016 году умер Билл Кэмпбелл — человек, которого в Силиконовой долине называли Отцом. Он был учителем Стива Джобса и Ларри Пейджа. Авторы работы собрали уроки 80 учеников Билла и описали их в этой книге. Она увидит свет 16 апреля.

«Борьба с огнем», Бен Бернанке, Тимоти Гейтнер и Генри Полсон

«Борьба с огнем», Бен Бернанке, Тимоти Гейтнер и Генри ПолсонАвторы книги пережили экономический кризис 2008 года и рассказывают о своем опыте. Они объясняют, какие решения принимали и почему, а также анализируют кризис. В книге описаны его причины и уроки, которые мир вынес после тех событий. Книга тоже выйдет в апреле.

mc.today

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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