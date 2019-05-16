Бизнес

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Стартап-акселератор чи бізнес-інкубатор – що краще для стартапу?

Бізнес-інкубатори створюють для підтримки стартапу на всіх етапах його розвитку – від ідеї – до переходу в фазу зрілого бізнесу.

Бізнес-інкубатори можуть підтримати практично будь-яке починання. Дуже часто свої інкубатори є у державних і муніціальних установ і великих ВНЗ, а також компаній різного профілю і форм власності.

Бізнес-інкубатори часто існують за рахунок дотацій від «донора» – установи, при якій вони створені. Інкубатори створюються для взаємодопомоги. В основі бізнес-інкубатора лежить модель або шаблон, які обкатані великим співтовариством людей, які в курсі справи. Зазвичай це не тільки самі стартапери, але й консультанти, ментори, а також інвестори.

Однією з основних функцій бізнес-інкубатора є надання стартаперам робочого місця і офісу в оренду або суборенду, а також підтримка технічного стану цієї площі. При цьому стартап не віддає частину – бізнес-інкубатор виступає в ролі «доброго дядечка», який безкоштовно готовий допомагати новачкам. А якщо не безкоштовно, то за фіксовану орендну плату, яка в рази менша вартості оренди повноцінного офісу чи квартири.

Головне завдання бізнес-інкубаторів – допомогти стартапам. Найбільшу користь підприємцям в бізнес-інкубаторах приносять цілковита концентрація на підприємницьких завданнях і зниження витрат на управлінський апарат.

У бізнес-інкубатор можуть прийти команди на початковому етапі, навіть без архітектури бізнесу і продуктового прототипу. Важлива ідея і велике бажання. Термін перебування в бізнес-інкубаторі триває близько 12 місяців, але може сягати і трьох років, якщо є прибуткові бізнеси, які продовжують використовувати інкубатор, як основний майданчик і підтримують його. Бізнес-інкубатор – це марафонська дистанція, а не спринтерський забіг.

Стартапам цікаві підприємці з досвідом. Бізнес-інкубатор пов’язує стартап і бізнесменів та інвесторів, чия співпраця буде найбільш ефективною.

Найбільш поширені такі основні форми бізнес-інкубаторів:

1. Європейська форма бізнес-інкубаторів: проекти створюються на кошти від грантів, місцеві засоби або державні кошти. В Європейському бізнес-інкубаторі робочий простір, наставництво та інший супровід надаються безкоштовно.
2. Американська форма бізнес-інкубаторів: люди, які вирішують інвестувати в яскраві ідеї, створюють венчурний фонд. Це венчурні капіталісти, які досягли успіху в сфері підприємництва та заробили капітал на ризикованих інвестиціях. Провідні світові бізнес-інкубатори, такі як Y Combinator, працюють саме так.
3. Симбіотична форма бізнес-інкубатора – це об’єднання організацій, які в бізнесі мають різні цілі, але знаходять для себе користь від конкретного проекту.
4. Інтернет-бізнес-інкубатор або віртуальний бізнес-інкубатор. Віртуальний бізнес-інкубатор – це венчурна інвестиційна модель, метою якої є прискорена підготовка і швидке виведення на ринок інтернет-компаній і їх проектів.

Позитивними прикладами ІТ бізнес-інкубаторів в Україні на сьогодні є: EastLabs (створений у 2012 році), iHUB (2013), Happy Farm (2012), GrowthUp (2010), WannaBiz (2012), Voomy IT-парк (2013) і Polyteco (2013).

Як вони себе позиціонують:

Happy Farm – бізнес-інкубатор, який надає послуги бізнес-девелопменту для стартап-команд (або компаній), а також допускає подальший супровід та залучення інвестицій в стартап компанії.

Eastlabs шукає талановиті команди з ідеями, здатними змінити світ. Крім інноваційної ідеї, яка перетворить уявлення про інтернет-просторі / мобільних технологіях, важлива також і команда, яка зважиться перевершити себе і неодмінно домогтися успіху.

WannaBiz. Основним мотивом засновників став розвиток IT-підприємництва та формування стартап-екосистеми в Україні. У першу чергу, ми працюємо не з проектами, а з людьми! Наша мета: допомагати інноваційним та перспективним IT-проектам стати компаніями світового рівня.

IHUB – це скорочення від інноваційного Hub, який є унікальним бізнес-інкубатором для ІТ-стартапів в Україні. IHUB це місце, де найяскравіші молоді уми можуть працювати разом в продуктивній спільній роботі. Ми пропонуємо офіс класу А, щоб почати бізнес, тому ви можете зосередитися на створенні власного бізнесу і перетворити ваші мрії в реальність за допомогою нашої міжнародної мережі досвідчених експертів, наставників, підприємців та інвесторів.

GrowthUP – самостійна структура у форматі бізнес-інкубатора для технологічних стартапів, основною ціллю якого було надання знань найбільшій кількості підприємців на початковому етапі запуску бізнесу.

Бізнес-інкубатори EastLabs, Happy Farm, WannaBiz, Voomy IT-парк надають командам-творцям стартапів повний набір послуг: коучинг, бізнес-девелопмент, навчання і розвиток, юридичний, фінансовий, HR-супровід, просування, офіс з усіма умовами для роботи, а також пошук інвесторів. Happy Farm надає розробникам проживання та харчування.

EastLabs інвестує в команду 20 тис. дол., а замість цього бізнес-інкубатор отримує 15% акцій компанії.

WannaBiz інвестує до $50 тис. за 5-10% акцій.

Happy Farm інвестує до $70 тис. за 15 % частки ($15 тис. – виділяється командам, решта – вартість обслуговування).

iHUB не інвестує в стартапи і не бере частку у власності за навчання і консалтінг.

Politeco – проект з підтримки студентської підприємницької ініціативи, в основі якої лежать прогресивні ідеї в галузі ІТ.

З основиних проблем, які супроводжують функціонування бізнес-інкубаторів можна виділити:

  • Недосконалість організаційно-правової і методичної бази;
  • Правова невизначеність статусу бізнес-інкубаторів;
  • Недостатня фінансова підтримка держави;
  • Невизначеність сфери дії бізнес-інкубаторів;
  • Відсутність системи підготовки компетентних кадрів для роботи в бізнес-інкубаторах та кадрового забезпечення інкубованих фірм.
  • startupline.com.ua
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