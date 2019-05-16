В Україні скоротили видобуток вугілля Державні шахти скоротили видобуток вугілля на 18,6%.

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-квітні 2019 року скоротився на 9,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 10,2 млн тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, видобуток енергетичного вугілля в Україні за січень-квітень скоротився на 5,3% порівняно з аналогічним періодом 2018 року - до 8,59 млн тонн. Державні шахти за звітний період видобули 1,26 млн тонн вугілля, що на 18,6% менше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2018 році зріс на 0,9% порівняно з 2017 роком – до 33,29 млн тонн.

unian.ua