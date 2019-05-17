Виды, назначение и характеристики запорной арматуры Для грамотного выбора арматуры для систем трубопроводов важно разбираться в ее типах и назначении. Этот краткий обзор поможет вам узнать необходимые основы и определить, какое именно устройство требуется в конкретном случае.

Запорная арматура по назначению бывает трех типов:

наружная, большого диаметра, для газо-, водо- и канализационных трубопроводов для жилых и промышленных зданий; специальная с повышенной герметичностью и антикоррозийными свойствами для химической и нефтегазовой промышленностей; небольшая и простая для внутридомовых сетей (воды, тепла и канализации).

Необходимо помнить, что на трубопровод можно монтировать только предназначенный для этого типа кран, вентиль и т. д. То есть сантехническая запорная арматура не подходит к газовым трубам.

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Запорный кран

Для бытовых трубопроводных систем с низким давлением используются запорные краны. Они состоят из корпуса, перекрывающей части, рукоятки и уплотнительных прокладок. Эта арматура классифицируется по способу монтажа и виду запорного элемента.

Поэтому краны различают шаровые (шар перекрывает поток в трубе) и пробковые (конусная пробка закрывает движение). Фиксируются к трубе краны методом:

• муфтовым (гайки закручиваются на нарезанную на трубе резьбу);

• фланцевым (в виде крепежа фланец, соединенный болтами);

• сваркой.

Вся арматура маркируется при помощи условных значков на корпусе. Зная марку, можно легко выбрать нужный кран. Среди обозначений указываются: DN (диаметр прохода), РN (расчетное давление), материал изделия, производитель, номер и дата выпуска и т. д.

Вентиль

Запорный клапан – это два конца для фиксации вентиля и седло, которое перекрывается затвором. В отличие от крана он гораздо герметичнее, поэтому подходит для газопроводов. Крепление вентиля также осуществляется муфтовым, фланцевым либо сварочным способом.

Вентили бывают с маховиком (на ручном управлении) и с электроприводом, в частности на дистанционном управлении. Маркировка вентиля включает такие показатели: модель, размер прохода, вид крепления, давление, материал арматуры и пр.

Задвижка

Но самое востребованное устройство – это задвижка. Она состоит из корпуса и крышки, а также затвора между ними. Задвижки предназначены для труб диаметром 15 – 2000 мм. Они просты в эксплуатации, имеют небольшое сопротивление и размеры, изготавливаются из стали, чугуна и цветных металлов.

Управляется данный вид арматуры вручную, при помощи гидравлического или электрического привода (эти два типа в основном предназначены для промышленных сетей). В маркировке задвижки указывается: ее вид и название, диаметр, давление, тип привода и крепления, размещение и т. д.

Заслонка

Заслонка – это корпус из чугуна и стальной диск, вращающийся вокруг своей оси. Она предназначена для труб с большим диаметром и работающих с небольшим давлением. Заслонка монтируется на фланец либо сваркой, управляется вручную, гидро- и электроприводом, предназначена для химжидкостей и канализации.

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