Бизнес

admin
admin
Сегодня 16:0279

Виды, назначение и характеристики запорной арматуры

Для грамотного выбора арматуры для систем трубопроводов важно разбираться в ее типах и назначении. Этот краткий обзор поможет вам узнать необходимые основы и определить, какое именно устройство требуется в конкретном случае.

Запорная арматура по назначению бывает трех типов:

  1. наружная, большого диаметра, для газо-, водо- и канализационных трубопроводов для жилых и промышленных зданий;

  2. специальная с повышенной герметичностью и антикоррозийными свойствами для химической и нефтегазовой промышленностей;

  3. небольшая и простая для внутридомовых сетей (воды, тепла и канализации).

Необходимо помнить, что на трубопровод можно монтировать только предназначенный для этого типа кран, вентиль и т. д. То есть сантехническая запорная арматура не подходит к газовым трубам.

На сайте armax.kiev.ua продаются все виды запорной трубопроводной арматуры: заслонки и задвижки, вентили и краны.  

Запорный кран

Для бытовых трубопроводных систем с низким давлением используются запорные краны. Они состоят из корпуса, перекрывающей части, рукоятки и уплотнительных прокладок. Эта арматура классифицируется по способу монтажа и виду запорного элемента.

Поэтому краны различают шаровые (шар перекрывает поток в трубе) и пробковые (конусная пробка закрывает движение). Фиксируются к трубе краны методом:

  • • муфтовым (гайки закручиваются на нарезанную на трубе резьбу);

  • • фланцевым (в виде крепежа фланец, соединенный болтами);

  • • сваркой.

Вся арматура маркируется при помощи условных значков на корпусе. Зная марку, можно легко выбрать нужный кран. Среди обозначений указываются: DN (диаметр прохода), РN (расчетное давление), материал изделия, производитель, номер и дата выпуска и т. д. 

Вентиль

Запорный клапан – это два конца для фиксации вентиля и седло, которое перекрывается затвором. В отличие от крана он гораздо герметичнее, поэтому подходит для газопроводов. Крепление вентиля также осуществляется муфтовым, фланцевым либо сварочным способом.

Вентили бывают с маховиком (на ручном управлении) и с электроприводом, в частности на дистанционном управлении. Маркировка вентиля включает такие показатели: модель, размер прохода, вид крепления, давление, материал арматуры и пр.

Задвижка

Но самое востребованное устройство – это задвижка. Она состоит из корпуса и крышки, а также затвора между ними. Задвижки предназначены для труб диаметром 15 – 2000 мм. Они просты в эксплуатации, имеют небольшое сопротивление и размеры, изготавливаются из стали, чугуна и цветных металлов.

Управляется данный вид арматуры вручную, при помощи гидравлического или электрического привода (эти два типа в основном предназначены для промышленных сетей). В маркировке задвижки указывается: ее вид и название, диаметр, давление, тип привода и крепления, размещение и т. д.

Заслонка

Заслонка – это корпус из чугуна и стальной диск, вращающийся вокруг своей оси. Она предназначена для труб с большим диаметром и работающих с небольшим давлением. Заслонка монтируется на фланец либо сваркой, управляется вручную, гидро- и электроприводом, предназначена для химжидкостей и канализации. 

®

Общество
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.