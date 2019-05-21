Бизнес

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В Украине запустили новую финансовую отчетность. Тренинги начнут с 4 июня

С 2020 года отчеты будут принимать только в формате XBRL.

В Украине начала функционировать Система финансовой отчетности (СФО) в формате XBRL, сообщила Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. С 18 июня 2019 года начнет функционировать соответствующий программный комплекс. Однако НКЦБФР уже начала накапливать отчетность бизнеса в новом формате. Потому призвала предприятия до 7 июня предоставить данные для создания учетных записей в виде электронного документа. Уже в формате XML.

Новую форму отчетности не просто считают прогрессивной, она выдержана в международных стандартах, понятных для иностранных инвесторов. Считается, что она позволит нерезидентам лучше понимать украинский бизнес.

Всех тех, кто не сможет самостоятельно освоить новый формат финансовой отечности, готовы обучать. С 4 по 6 июня пройдут тренинги для государственных учреждений и регуляторов. На них обещают объяснять работу с XBRL и уточнять практические моменты.

«Все заинтересованные стороны — предприятия, которые готовят отчетность по международным стандартам, регуляторы, профессиональные ассоциации, — получат возможность предварительно ознакомиться со всеми аспектами внедрения. Мы хотим избежать спешки и неожиданных сюрпризов в процессе сдачи отчетности, поэтому запускаем систему с полугодовым пилотным эксплуатационным периодом, в течение которого пользователи могут «потренироваться», повысить свою осведомленность с новым для Украины, но распространенным в мире международным форматом отчетности», — заверил председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.

В фондовой комиссии напомнили, что украинские предприятия должны полностью перейти на формат XBRL уже с 1 января 2020 года. Годовую аудированную отчетность в новом формате нужно будет предоставить за 2019 год до 30 апреля 2020 года.

Переход нашей страны на новую систему финансовой отчетности в едином электронном формате предусмотрен обновленным законом «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Управляет центром сбора финансовой отчетности НКЦБФР. Разработка и интеграция программного обеспечения под XBRL осуществлялась при помощи Агентства США по международному развитию USAID. Ее заказали специализированной ирландской компании VIZOR.

Елена Лысенко, ubr.ua

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